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Train To Busan 2 Tandai Dibukanya Lagi Bioskop Ibu Kota
Feri Usmawan,
Jurnalis
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Kamis 22 Oktober 2020 10:56 WIB
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Film 'Train to Busan 2 : Peninsula' mengawali dibukanya lagi bioskop ibu kota sejak Rabu 21 Oktober 2020. Film thriller asal Korea Selatan itu tentunya dinanti sejak lama oleh penggemarnya. Simak videonya berikut ini!
(fru)
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