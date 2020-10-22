Train To Busan 2 Tandai Dibukanya Lagi Bioskop Ibu Kota

Feri Usmawan, Jurnalis · Kamis 22 Oktober 2020 10:56 WIB
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Film 'Train to Busan 2 : Peninsula' mengawali dibukanya lagi bioskop ibu kota sejak Rabu 21 Oktober 2020. Film thriller asal Korea Selatan itu tentunya dinanti sejak lama oleh penggemarnya. Simak videonya berikut ini!

(fru)

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