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Imbauan Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kunjungi Tempat Wisata
Feri Usmawan,
Jurnalis
·
Minggu 25 Oktober 2020 19:19 WIB
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Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengimbau masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan ketika berkunjung ke lokasi wisata menjelang libur panjang Maulid Nabi 28 Oktober mendatang. Simak videonya berikut ini!
(fru)
#
Tempat Wisata
#
Protokol Kesehatan
#
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Kemenpar
#
Kemenparekraf
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