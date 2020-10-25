Imbauan Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kunjungi Tempat Wisata

Feri Usmawan, Jurnalis · Minggu 25 Oktober 2020 19:19 WIB
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Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengimbau masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan ketika berkunjung ke lokasi wisata menjelang libur panjang Maulid Nabi 28 Oktober mendatang. Simak videonya berikut ini!

(fru)

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