Curug Ciburial Tawarkan Panorama Alam Indah

Kamis 04 Maret 2021 17:20 WIB
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Anda suka dengan pemandangan alam? Nah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ada destinasi wisata yang jangan sampai dilewatkan, yakni air terjun Ciburial.
 
Kontributor : Cahyat

(fru)

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