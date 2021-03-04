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Curug Ciburial Tawarkan Panorama Alam Indah
Kamis 04 Maret 2021 17:20 WIB
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Anda suka dengan pemandangan alam? Nah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ada destinasi wisata yang jangan sampai dilewatkan, yakni air terjun Ciburial.
Kontributor : Cahyat
(fru)
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Air Terjun Ciburial
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