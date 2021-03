Prestasi membanggakan diraih dunia kuliner Indonesia. Kalau dulu Rendang pernah menjadi makanan nomor satu di dunia, sekarang giliran Rawon. Rawon dinobatkan menjadi sup terenak di dunia. Ada lebih dari 63 ribu orang memilih sup daging berkuah hitam ini menjadi sup nomor satu di dunia.

(fru)