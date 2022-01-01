Kawasan Wisata Bromo di Probolinggo Jadi Pilihan Wisatawan

Hana Purwadi, Jurnalis · Sabtu 01 Januari 2022 22:03 WIB
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Kawasan wisata Bromo di Probolinggo Jawa Timur menjadi pilihan wisatawan untuk menikmati liburan tahun baru. Walau demikian protokol kesehatan ketat tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi penularan Covid19.
 
Liputan: Hana Purwadi

(fru)

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