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Kawasan Wisata Bromo di Probolinggo Jadi Pilihan Wisatawan
Hana Purwadi,
Jurnalis
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Sabtu 01 Januari 2022 22:03 WIB
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Kawasan wisata Bromo di Probolinggo Jawa Timur menjadi pilihan wisatawan untuk menikmati liburan tahun baru. Walau demikian protokol kesehatan ketat tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi penularan Covid19.
Liputan: Hana Purwadi
(fru)
#
Wisata Bromo
#
Probolinggo
#
Jawa Timur
#
Covid19
#
Protokol Kesehatan
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