Arus lalu lintas di Lembang, Jawa Barat, terpantau padat, Minggu (15/5/2022). Libur Waisak dimanfaatkan warga untuk berwisata di daerah itu. Antrean kendaraan wisatawan sudah terlihat di Jalan Setiabudi, Bandung.

Untuk mengurai kepadatan, Polres Cimahi memberlakukan one way. One way diberlakukan dua arah dari Lembang ke Bandung dan sebaliknya. Kemacetan diperdiksi akan meningkat jelang sore hari.

Kontributor: Yuwono Wahyu

(fru)