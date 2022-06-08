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Nikmatnya Belut Kretek, Sajian Kuliner Khas Madura

Rabu 08 Juni 2022 17:35 WIB
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Selain nikmat, makanan khas Madura Belut Kretek juga bergizi karena kaya rempah.
 
Belut disajikan bersama nasi jagung, serundeng kelapa dan sambal tomat. Satu porsi Belut Kretek dibanderol Rp23 ribu.
 
Kontributor: Yudha Prawira

(fru)

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