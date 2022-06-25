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Meriah! Malam Puncak Jakarta Hajatan ke-495

Sabtu 25 Juni 2022 20:15 WIB
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Malam puncak Jakarta Hajatan ke-495 yang diselenggarakan di Jakarta Internasional Stadium diisi dengan berbagai hiburan. Acara ini merupakan puncak rangkaian HUT DKI yang berlangsung sejak 24 Mei lalu
 
Tim Liputan iNews

(ard)

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