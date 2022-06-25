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Ibu Kota DKI Jakarta Terus Bersolek Mempercantik Diri
Sabtu 25 Juni 2022 21:32 WIB
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Kota Jakarta merayakan ulang tahun ke 495 tahun. Jelang lima abad usianya, ibu kota terus bersolek mempercantik parasnya
Tim Liputan iNews
(ard)
#
Hut Jakarta
#
Hajatan Ke 495
#
Jakarta
#
Ibu Kota Dki Jakarta
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