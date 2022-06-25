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Ibu Kota DKI Jakarta Terus Bersolek Mempercantik Diri

Sabtu 25 Juni 2022 21:32 WIB
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Kota Jakarta merayakan ulang tahun ke 495 tahun. Jelang lima abad usianya, ibu kota terus bersolek mempercantik parasnya
 
 
Tim Liputan iNews

(ard)

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