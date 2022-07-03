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Anak Komodo Menetas di Kebun Binatang Surabaya
Rahmat Ilyasan,
Jurnalis
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Minggu 03 Juli 2022 09:19 WIB
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Dua puluh sembilan anak Komodo menetas dan tumbuh sehat di Kebun Binatang Surabaya. Kehadiran binatang endemik indonesia ini pun disambut antusias para pengunjung.
Liputan: Rahmat Ilyasan
(fru)
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Jawa Timur
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Binatang Endemik Indonesia
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