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Anak Komodo Menetas di Kebun Binatang Surabaya

Rahmat Ilyasan, Jurnalis · Minggu 03 Juli 2022 09:19 WIB
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Dua puluh sembilan anak Komodo menetas dan tumbuh sehat di Kebun Binatang Surabaya. Kehadiran binatang endemik indonesia ini pun disambut antusias para pengunjung.
 
Liputan: Rahmat Ilyasan

(fru)

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