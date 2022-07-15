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Mencicipi Uniknya Kuliner Burger Nasi di Denpasar, Bali
Jum'at 15 Juli 2022 22:09 WIB
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Bosan dengan kuliner yang biasa saja? Anda dapat mencoba kudapan yang satu ini, yakni burger nasi, selain nikmat burger nasi ini ramah dikantong.
Liputan : Indirra Arri Inews
(fru)
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