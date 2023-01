Di Cideng, Jakarta Pusat ada kedai makan sup kaki legendaris yang selalu ramai oleh pengunjung. Saking ramainya, kedai yang berjualan sejak 1980 ini mampu menghabiskan 22 kaki sapi per harinya. Sup kaki legendari di Jakarta Pusat ini memiliki potongan kikil, urat, tapak yang cukup besar dan empuk karna di rebus selama 3 jam.

Tim Liputan iNews

(fru)