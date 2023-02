Lontong cap go meh tidak boleh dilewatkan mengakhiri perayaan Imlek. Di Solo ada lontong cap go meh Nyonya Liem yang legendaris. Penjualan hanya dilakukan selama 9 hari saja dalam setahun saat perayaan Cap Go Meh.

Warung yang dikelola secara turun temurun ini tidak pernah sepi pelanggan. Lontong cap go meh sekilas mirip dengan lontong opor.

Namun, ada sejumlah bumbu yang menjadi pembeda. Yakni kuah lontong cap go meh yang menggunakan bumbu sate.

Selain itu ditambah parutan kelapa dan bubuk kedelai. Konon bagi warga yang menyantapnya pada Cap Go Meh akan dimudahkan rezeki. Satu porsi lontong cap go meh di sini dijual Rp38 ribu per porsi.

(fru)