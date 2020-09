INFLUENCER ternama Karin Novilda atau Awkarin sedang menikmati liburan di Bali di tengah pandemi Covid-19. Tidak hanya sendiri, Awkarin pergi berlibur ke Pulau Dewata bersama kekasih, Muhammad Sabian Tama dan juga para sahabatnya.

Sebelumnya, ia telah melakukan perjalanan ke Labuan Bajo. Kemudian Bali menjadi destinasi berikutnya yang Awkarin tuju bersama kekasihnya.

Selama di Bali, Awkarin dan Sabian Tama pamer kemesraan sambil menikmati indahnya alam Bali. Dikenal sebagai Tanah Dewata, Bali selalu memikat melalui keindahan alamnya berupa laut, gunung menjulang tinggi dan sawah bertingkat yang subur dan memancarkan kedamaian serta ketenangan. Tempat ini juga terkenal dengan surga peselancar.

Baca Juga: 7 Museum Pop-Up Instagramable nan Menggemaskan

Bali mempesona dengan tarian dramatis dan upacara warna-warni, seni, dan kerajinan, hingga resor pantai yang mewah dan kehidupan malam yang menarik. Di Bali, bangunan pura yang indah juga mudah ditemui.

Awkarin pun menunjukkan beberapa foto lewat akun sosial medianya dan menampilkan kesan romantis. Berikut lima foto liburan manja Awkarin dan sang kekasih, yang Okezone rangkum, Kamis (3/9/2020).

Menggendong anak kecil, Awkarin dan Sabian cocok ya

Setelah menyelesaikan liburan di Bajo, Awkarin dan kekasih langsung melanjutkan liburan ke Bali. Sampai di Bali, ia langsung mengunggah potret bersama sang kekasih juga anak kecil yang digendong oleh Sabian.

Senyum lebar Awkarin serta sang kekasih membuat netizen berkomentar positif dan mengatakan bahwa mereka sudah cocok menjadi orangtua. Semoga kabar baik datang dari mereka berdua ya!

Makan romantis di restoran berlatar akuarium

Sambil dinner di restoran berlatarkan akuarium besar, Awkarin dan sang kekasih merayakan hari jadi ke-9 bulan loh! Hubungan yang sudah hampir 1 tahun tersebut diabadikan sangat romantis di hadapan para sahabat.

Keduanya terlihat menggunakan baju senada yaitu berwarna putih sambil cheers. Pada unggahan tersebut, awkarin menulis caption yang sangat romantis.

“It’s truly never a bad dinner with you in it. Thank you for always cheering me up like these fish! Te amo mucho, mon amour! ❤️🥂✨” tulisnya.

Pose santai di sofa Pasti iri dong dengan kemesraan Awkarin juga Sabian yang sedang bersantai ria di sofa. Potret kemesraan mereka di Bali ini sangat gemas ya, Sabian pun terlihat sedang mencium pipi Awkarin mesra. Foto tersebut mencetak like sebanyak 208.802 orang loh! Jalan bareng pakai baju kembaran Awkarin dan Mas Abi, panggilan kesayangannya, sama-sama menggunakan pakaian berwarna kuning sambil jalan santai. Bahkan, sepatu pun senada berwarna putih memperlihatkan bahwa pasangan ini semakin kompak. Yoga di pagi hari Yoga merupakan olahraga olah tubuh dan pikiran yang fokus pada kekuatan, fleksibilitas dan pernapasan untuk meningkatkan kualitas mental dan fisik. Kedua pasangan ini melakukan yoga time di pagi hari. Kesan romantis selama perjalanan mereka di Bali semakin membuat netizen menyukai Awkarin dan Sabian, yang masih sempat melakukan olahraga pada liburannya loh!