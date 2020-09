SIAPA yang tidak menginginkan pergi ke Labuan Bajo untuk menyaksikan keindahan laut, yang menjadi pintu gerbang ke banyak tujuan eksotis di Nusantara Tenggara Timur. Terletak di ujung paling barat Pulau Flores, Labuan Bajo memiliki keajaiban keindahan wisata sesungguhnya.

Sebelumnya, Labuan Bajo hanyalah sebuah lokasi pengangkapan ikan kecil, wah enggak nyangka sekarang bisa menjadi wisata yang mendunia!

Banyak turis domestik yang berbondong-bondong menuju ke tempat ini, termasuk public figure Indonesia. Salah satu aktris Indonesia yang baru-baru ini berkunjung ke Bajo adalah Cut Beby Sabina.

Perempuan muda yang pernah bermain di film Susah Sinyal bersama keluarganya liburan ke Pulau Komodo. Berikut keseruan Beby selama di Labuan Bajo yang bisa Anda simak!

Pose di atas kapal phinisi

Wah, pose manis Beby Tsabina di atas kapal bersama keluarga membuat kalian merasa ingin datang ke NTT enggak nih? Menggunakan crank top floral dan flowy skirt diikuti oleh kecantikan yang mendukung, Beby bersama kakak dan adiknya terlihat kompak.

Tidak kalah keren, sang ibu juga turut ikut dalam potret tersebut dengan menggunakan floppy straw yang enak dipandang, serta baju berwarna putih membuatnya terlihat semakin kece didukung dengan indahnya pemandangan Labuan Bajo.

Beby pun dalam captionnya mengungkapkan bahwa “liburan pendek ke Bajo & pertama kali takjub melihat matahari terbenam” tulisnya.

"A short vacation to bajo & first thing first is watch the sun sets & i’m amazed🙉🍂🌄," terangnya.

Pose di Pulau Padar

Liburan ke Bajo enggak afdol kalau belum foto di Pulau Padar. Spot yang menjadi iconic para wisatawan ini selalu ramai karena kita bisa melihat 3 pantai dari atas pulau tersebut. Beby Tsabina juga tidak melewatkan pose terbaik di Labuan Bajo tersebut.

Menggunakan pakaian crop tank top berwarna biru, celana kulot kuning bermotif dan bucket hat semakin membuat sempurna potret Beby di Labuan Bajo.

Foto bareng komodo Bintang film Susah Sinyal ini terlihat berani berpose bersama Komodo. Di bawah panasnya terik matahari Labuan Bajo, ia sangat menikmati pose bersama komodo. Dalam unggahannya di Instagram, Beby menulis caption untuk followersnya menggeser slide foto agar bisa melihat keseruan ia dan komodo. “Tap next to see me & my friend! 🌺 komodo 💕🪐⚡," katanya. Main di Pink Beach Perpaduan serba biru dan kapal di tengah laut membuat merupakan salah satu list tempat yang wajib dikunjungi Beby di Labuan Bajo. “My bucket list, pink beach checked✔️feels sureal🥺🏝💘," ungkapnya Kompak deh Keren, pada potret ini ketiga perempuan dengan baju kompal berwarna pink terlihat seusia ya? Unggahan tersebut juga menimbulkan komentar baik dari para netizen. “Cantik2 sekali MasyaAllah😍😍," ucap @inta**esri. "Caca nya cantik bgt😍😍," tambah yang lain.