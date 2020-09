View this post on Instagram

LAKU 200 LOYANG SEHARI! Martabak yang dah lumayan lama nih jualan sejak 1981 selain martabak ada jual Risol, Cakwe & Pukis juga nih 😍😍 Siapa yang sering beli martabak ini? 😋 Rekomendasi @jajansamakoko 👌🏻👌🏻 . 📸 IG @jajansamakoko 📸 Tiktok @jajansamakoko 🏠 Martabak Bong Ngian 📍 Jln Summagung 3 K1 12, Kelapa Gading, Jakarta . #martabakbongngian