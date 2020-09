PASAR terapung di Bangkok adalah salah satu ikon utama kota ini. Hampir setiap wisatawan mengunjungi setidaknya satu pasar pada perjalanan pertama mereka ke sini.

Warna, atmosfer, rasa, dan suasananya menghadirkan pengalaman yang unik dan hal baru saat berkunjung ke pasar terapung. Istimewanya, wisatawan bisa berbelanja aneka bahan pangan di deretan penjual yang ada di atas kapal.

Meski begitu, banyak wisatawan yang rela harus bangun pagi agar bisa menikmati sensasi pengalaman yang menakjubkan. Di pagi hari, masyarakat lokal pun banyak yang belanja di pasar terapung.

Pasar Terapung Damnoen Saduak

Damnoen Saduak telah lama menjadi pasar terapung yang paling terkenal di Thailand. Lokasi ini menjadi salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi turis. Popularitasnya muncul, karena pernah digunakan sebagai latar dalam film James Bond 1974 The Man with the Golden Gun.

Pasar ini sangat besar dan penuh dengan perahu yang menjual makanan dan buah-buahan yang beragam. Di sini Anda juga banyak spot foto unik yang bisa diabadikan.

Lokasinya sekira 100 km dari Bangkok. Sanking ramainya, seringkali pasar ini terlihat tidak memiliki suasana yang autentik, lebih terasa seperti taman hiburan daripada pasar lokal yang sebenarnya.

Lokasi: Damnoen Saduak, Ratchaburi 70130, Thailand

Buka: Setiap hari dari pukul 07.00 hingga 17.00 waktu setempat.

Baca Juga: Mengenal Upacara Melukat di Bali, Ritual untuk Jadi Penduduk Setempat yang Dijalani Jessica Iskandar

Pasar Terapung Amphawa

Amphawa adalah pasar terapung yang sangat populer di Thailand, terletak 90 km barat daya dari Bangkok. Tempatnya unik dan menyenangkan serta sangat autentik, dengan banyak rumah kayu kecil berbaris rapi di sepanjang kanal yang menjual suvenir, makanan ringan, dan permen. Untuk menghindari keramaian, lakukanlah perjalanan di waktu pagi.

Lokasi: Amphawa, Samut Songkhram 75110, Thailand

Buka: Jumat-Minggu mulai pukul 11.00 hingga 21.30 (tutup Senin – Kamis)

Pasar Terapung Taling Chan

Taling Chan adalah salah satu pasar terapung favorit di dekat Bangkok yang di dalamnya terdapat objek wisata Bangkok yang sangat ikonik.

Terletak hanya 12 km dari pusat kota Bangkok. Taling Chan buka sepanjang hari dan memiliki cukup perahu untuk disebut sebagai pasar terapung, ditambah dengan pasar lokal besar yang menyertainya. Ada kapal pesiar perahu ekor panjang kecil untuk membawa Anda berkeliling khlongs (kanal) terdekat dan melihat-lihat area sekitarnya dengan santai.

Lokasi: Village No 15, 30/1 Bang Ramat Rd, Bang Ramat, Taling Chan, Bangkok 10170, Thailand

Buka: Sabtu – Minggu dari pukul 08.00 hingga 17.00 waktu setempat.

Pasar Terapung Khlong Lat Mayom Khlong Lat Mayom adalah pasar terapung berukuran sedang yang terletak sangat dekat dengan Bangkok. Di sini benar-benar pasar lokal yang memiliki sedikit orang asing di dalamnya. Pasar utamanya sendiri berada di atas tanah yang kokoh, tetapi sangat menarik dan Anda bisa berkesempatan untuk mencicipi semua jenis manisan dan buah-buahan. Karena lokasinya yang dekat dengan Pasar Terapung Taling Chan, maka lebih baik untuk menggabungkan kedua pasar tersebut pada pagi yang sama. Sisi negatifnya, pasar ini bukan menjadi objek wisata utama, Pasar Terapung Khlong Lat Mayom tidak memiliki ukuran yang lebih terkenal. Anda mungkin hanya melihat paling banyak 10 pedagang terapung, tanpa pilihan kapal pesiar longtail untuk menjelajahi daerah tersebut. Lokasi: 15-30 / 1 Bang Ramat Rd, Bang Ramat, Taling Chan, Bangkok 10170, Thailand Buka: Sabtu-Minggu dari pukul 08.00 hingga 17.00 (tutup pada hari kerja) Pasar Terapung Bang Nam Pheung Pasar terapung Bang Nam Pheung adalah salah satu yang terkecil, tetapi juga yang paling dekat dengan pusat kota Bangkok, hanya berjarak sekira 20 km. Tetapi yang terdekat bukan berarti paling mudah diakses dan taksi mungkin satu-satunya cara untuk sampai ke sana. Terlepas dari ukurannya yang sederhana, pasar ini memiliki pilihan makanan yang sangat menarik untuk dicicipi dengan lokasi yang indah di 'The Lung of Bangkok': cagar alam yang relatif tak tersentuh dan dilindungi oleh lekukan di sungai. Lokasi: Bang Nam Phueng, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130, Thailand Buka: Jumat-Minggu dari pukul 08.00 hingga 14.00 waktu setempat (tutup Senin-Kamis). Pasar Terapung Tha Kha Pasar Terapung Tha Kha adalah saudara kecil dari pasar Damneon Saduak di dekatnya. Pasar ini cukup menarik jumlah wisatawan yang jauh lebih kecil. Pasar ini memiliki sejumlah lansia Thailand di perahu dayung. Mereka menjual buah, sayuran, makanan lokal, dan manisan yang lezat. Pembeli utama di sini adalah penduduk asli Tha Kha (juga naik perahu dayung). Orang-orang di sini tampaknya sangat mengenal satu sama lain dan seringkali hanya ada sedikit turis di sekitar. Lokasi: Tha Kha, Amphawa, Samut Songkhram 75110, Thailand Buka: Sabtu-Minggu dari pukul 06.00 hingga 15.00 waktu setempat