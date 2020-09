SAAT ini coffee shop atau restoran bersaing menawarkan konsep unik untuk para pelanggan. Di Yogyakarta misalnya, ada coffee shop dan restoran dalam bus yang viral.

Tidak hanya rasa yang nikmat, tetapi tempat yang nyaman dan keren pun menjadi yang utama untuk menikmati kuliner. Kalau bosan makan atau ngopi di dalam bangunan, Okezoners bisa menjajal sensasi makan dan minum dalam bus.

Dilansir Okezone dari Instagram @voilajogja, ada dua tempat nongkrong di dalam bus yang viral. Kamu bisa merasakan sensasi beda berkuliner dengan bus di Yogyakarta. Penasaran di mana saja?

Coffee On The Bus

Jika kamu sedang berada di Yogyakarta, maka tidak boleh melewatkan yang satu ini. Yaitu Coffee On The Bus, cara baru menikmati kopi dengan diajak berkeliling Kota Yogyakarta menggunakan bus yang fancy. Coffee On The Bus hadir pada akhir bulan Juni 2020 di tengah pandemi Covid-19, tetapi tidak perlu khawatir karena manajemen Coffee On The Bus tetap menjalankan protokol kesehatan, seperti pengecekan suhu tubuh, wajib bermasker, serta menyediakan hand sanitizer.

Menu pada coffee shop ini tidak hanya kopi, tetapi juga beraneka ragam minuman dan camilan untuk menemani keseruan mengelilingi Yogyakarta. Dilansir dari akun Instagram @coffeeonthebus_jogja, pada tanggal 30 Juli Coffee On The Bus membagikan jadwal terbarunya, untuk rute Yogyakarta-YIA pada Senin s/d Kamis pukul 10.00 WIB dengan harga Rp75 ribu, untuk Sabtu & Minggu pukul 10.000 WIB dengan harga Rp100 ribu.

Kemudian rute Yogyakarta-Candi Plaosan di Senin s/d Minggu pada pukul 16.00 WIB, harganya Rp50 ribu saja. Sementara untuk rute Yogyakarta-Bukit Bintang-The Manglung View di Jumat s/d Minggu pada pukul 19.00 WIB dengan harga Rp60 ribuan. Harga-harga tersebut sudah termasuk kopi Nusantara dan snack.

Terminal Kepiting Nah selain minum kopi di dalam bus yang fancy, di Yogaykarta juga hadir kuliner seafood di dalam bus bandara. Sensasi ini disajikan oleh sebuah restoran bernama Terminal Kepiting. Resto ini terletak di Jl Sidomukti No 11 Tiyasan, Kel. Condong Catur, Kec Depok, Kabupaten Sleman. Dilansir dari Instagram @terminalkepiting, resto ini buka setiap hari, pada pukul 12.00-22.00 WIB. Restoran ini tidak hanya menjual kepiting, namun juga menjual kerang, cumi, udang, serta berbagai varian saus, minuman, dan snack. Harga-harga pada resto ini sangat terjangkau, mulai dari Rp10 ribu saja. Bagi Anda yang ingin menikmati makanan resto ini bareng dengan teman-teman bisa memesan menu Paket Bus Carteran untuk 4-5 orang dengan harga Rp258 ribuan. Itulah dua bus viral wisata kuliner di Yogyakarta. Selain rasanya yang nikmat, Okezoners juga bisa memaksimalkan liburan kalian dengan seru-seruan di dalam bus sambil menyantap minuman dan makanan tersebut.