SEMAKIN lama berlangsungnya waktu karantina di rumah, tentu akan semakin bosan dan ingin rasanya berlibur. Hal ini sepertinya dirasakan oleh presenter cantik Maria Vania.

Dilansir dari akun Instagramnya, Maria Vania banyak memposting foto yang memperlihatkan throwback ketika ia berlibur ke luar negeri. Maria Vania mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan berlibur.

"My current mood: I miss holiday so much!," ucap Maria Vania.

Wah, sepertinya dia kangen berat liburan ya? Bahkan, Okezoners juga bisa melihat momen liburan Maria Vania sebelum pandemi Covid-19.

Siapa tahu Okezoners ingin menjadikannya sebagai tujuan destinasi kalau mau pergi berlibur. Biar enggak penasaran, ini momen seru saat Maria Vania pergi liburan yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

Flinder Street Station, Melbourne

Maria Vania berpose dengan background gedung tua yang berada di Kota Melbourne, Australia. Ini adalah Flinder Street Station, gedung yang berada di belakang Maria itu adalah sebuah gedung bersejarah tua yang sekarang beroperasi menjadi stasiun kereta api. Keren nih buat jadi spot foto liburanmu juga!

Lord Ard Gorge

Lord Ard Gorge adalah sebuah pantai yang terletak di Victoria, Australia. Maria Vania pernah mengunjungi pantai ini loh, wah pasti enak ya bersantai-santai di sana. Apalagi udara musim semi di akhir tahun yang sedang berlangsung di Australia bulan-bulan ini. Pasti terasa banget ademnya angin sepoi-sepoi.

Brighton Beach Huts Pantai lain nih yang dikunjungi Maria di Negeri Kangguru yakni Brighton Beach Huts. Kalau dilihat-lihat pantai ini sangat berwarna dengan bathing boxes yang dicat dengan berbagai warna dan seni. Pantai Brighton ini Instagramable banget! Cocok nih untuk kamu yang mau foto-foto dan berjemur santai bersama teman-teman atau keluarga. Moonlit Sanctuary Wildlife Conservation Park Kalau destinasi yang satu ini, namanya juga conservation park nah pastinya ini adalah taman konservasi untuk hewan dan tanaman biasanya. Di Australia memang banyak banget tempat konservasi alam untuk dikunjungi, agar kamu bisa mengetahui satwa-satwa alam yang mungkin belum kita ketahui. Biasanya, di dalam kebun binatang ada hewan-hewan yang berasal dari Australia yang mungkin asing di telinga kita. Seperti, Kangguru, Koala, Wombat, Burung Emu, Platypus, dan masih banyak lagi.