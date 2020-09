KOREA Selatan merupakan negara yang saat ini menjadi hype bagi hampir semua orang mulai dari remaja hingga dewasa. Produk korea selatan yang banyak disukai oleh masyarakat salah satunya adalah drakor atau drama Korea.

Siapapun yang menonton K-Drama pasti membuat ketagihan. Satu episode drakor pasti sudah mambuat kamu terpikat dengan plot, pemain bahkan tempat yang ada pada drama tersebut.

Nah, kali ini Okezone merangkum beberapa tempat di drama Korea untuk kamu jadikan list bila ingin berkunjung ke tempat oppa-oppa okezoners di Korea Selatan ya.

Namsan Seoul Tower

Tempat pertama yaitu Namsan Seoul Tower. Terletak di 105, Namsangongwon-gil, Yongsan-gu, Seoul, Namsan Tower merupakan sebuah hotspot populer dan salah satu menata tertinggi di Seoul yang sangat mempesona apalagi di malam hari. Menara ini menawarkan pemandangan kota yang spektakuler dan akan membuat kamu terpesona.

Tempat ini ditampilkan pada drama Boys Over Flowers yang dibintangi Lee Minho dan Ku Hye-Seon pada 2009 silam. Jam operasional Namsan Tower buka dari pukul 10.00-23.00 dan 10.00-12.00 khusus hari Sabtu.

Wolmido Island

Pulau Wolmido adalah tempat di drama Korea, Descendants of The Sun yang dibintangi Song Jong Ki dan Song Hye Kyo. Bagi kamu pecinta drama Korea, pasti tahu dong drama tersebut. Adegan dalam drakor yang berlatar tempat ini adalah saat di mana Kapten Yoo Si-jin dan Sersan Seo Dae-young sedang bermain di lapangan tembak.

Di Pulau Wolmido pun wisatawan dapat menikmati beragam kafe dan restoran seafood di sepanjang pantai dengan kopi dan pemandangan laut yang indah. Ada juga Play Hill, taman hiburan lain yang wajib dikunjungi jika kamu ke Korea Selatan ya guys.

Namiseom Island

Pulau Namiseom adalah pulau yang berbentuk setengah bulan di mana memancarkan keanggunan dan keindahan. Tempat ini terkenal dengan jalan yang pepohonannya berderet sehingga sangat cocok untuk mengabadikan momen bersama pasangan atau seorang diri.

Pulau ini juga memikat hati pecinta drakor Winter Sonata. Kamu bisa mengikuti workshop Nami Island Glass atau sekadar berjalan-jalan di sekitar pephononan tersebut.

Petite France

Jika kamu ke Korea, jangan lupa datang ke Petite France. Tempat yang satu ini menjadi lokasi shooting drama My Love From The Star yang dibintangi Kim Soo hyun dan Jun Ji Hyun.

Bila kamu berkunjung ke sini, kamu akan disuguhkan desa budaya Prancis lengkap dengan bangunan yang terinspirasi Prancis, dan juga memiliki Taman Hiburan The Little Prince.

Samcheongdong Doldamgil

Pecinta drama Goblin pasti ingin dong mengunjungi tempat yang satu ini. Hati kamu pasti berdebar ketika adegan di mana Ji Eun Tak dan Kim Shin bertemu untuk pertama kalinya di Samcheongdong Doldamgil.

Tempat ini juga pernah digunakan untuk syuting drama personal taste dan monster. Wah, tempat ini juga jangan dilewatkan bila kamu ke Korsel lho ya!