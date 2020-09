DESTINASI wisata alam sangat banyak di Indonesia. Salah satunya Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) di Sukabumi, Jawa Barat. Di hutan ini, banyak spot menarik, termasuk Jembatan Gantung Situ Gunung.

Berada di ketinggian 107 meter, ini merupakan jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Panjangnya mencapai 243 meter dan lebar 1,2 meter.

Jembatan gantung atau Suspension Bridge ini telah mendapat sertifikat standarisasi keselamatan dan kenyamanan, serta lulus uji beban dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Melansir dari unggahan video TikTok @nurmalitanandaa, wisata Jembatan Gantung Situ Gunung kembali dibuka dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Sebelum memasuki lokasi ini, pengunjung diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu, pengecekan suhu dan mengenakan masker.

Tiket masuk bervariasi tergantung paket yang diambil. Untuk reguler harganya Rp50.000 mendapatkan asuransi, jungle tracking, wisata Curug Sawer (air terjun), jembatan gantung, teater sunda, welcome drink, dan masker gratis.

Untuk paket VIP dan VVIP, tarifnya Rp100.000 dan 125.000. Paket didapat sama seperti reguler, hanya saja ada tambahan fasilitas shuttel transportation, VIP access, welcome drink all you can eat, dan free lunch khusus VVIP.

Tiket masuk ke lokasi ini menggunakan gelang ala scan barcode, jadi dijamin aman di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang.

Saat berjalan menuju jembatan gantung, kamu bisa menikmati hutan yang rimbun dengan pepohonan dan ragam suara burung serta binatang-binatang liar, sangat menenangkan pikiran.

Kemudian tiba saatnya di Jembatan Gantung Situ Gunung. Jembatan ini sangat unik. Panjang membentang di tengah hutan TNGGP. Berjalan di atasnya sangat menantang dan cukup menguji nyali. Tapi jangan khawatir, karena kamu akan mendapatkan sabuk pengamanan dari petugas.

Berada di sepanjang jembatan tersebut, kamu bisa menikmati pemandangannya menakjubkan di sekitarnya yang dipenuhi pepohonan lebat.

Setelah menikmati keindahan dari tengah suspension bridge, anda akan diarahkan menuju Curug Sawer. Sejuk, damai, dan rileks saat sudah tiba dan mendengar gemericik air yang jatuh ke permukaan.

Tapi sayangnya di sini tidak bisa berenang hinga ke bawah air terjunnya ya, hanya boleh di tepian saja.

Selain Curug Sawer dan jembatan gantung, juga terdapat danau di pertengahan jalan menuju pintu keluar. Hanya dengan 15.000 rupiah per orangnya sudah bisa menyewa rakit dan bekeliling di tengah danau menikmati ketenangan suasana alam dari Sukabumi.

