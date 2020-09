ARTIS kebanggaan Indonesia Raline Shah sedang berada di Bali untuk merayakan ulang tahun sang teman, sekaligus berlibur menikmati pantai di Pulau Dewata. Saat berlibur, dia pamer aksi pungut sampah di pantai.

Bintang film 5 cm ini selain berakting juga rutin mengikuti kegiatan sosial baik di bidang edukasi maupun seni. Saat ke Pantai Sanur, Raline Shah pamer gaya kece bersih-bersih pantai.

Ada beberapa unggahan di akun Instagramnya yang ditunjukkan oleh Raline Shah. Raline Shah memungut sampah kemudian dibuang ke tempat seharusnya.

Baca Juga: Nikmati Sunset Pantai Bali Bareng Gempi, Body Gisel Bikin Melek

Yuk intip aksi kecil Raline Shah ini yang patut kamu tiru, dilansir Okezone dari Instagram @ralineshah.

“Do what you can. Start where you are. Use What You Have”

Raline Shah terlihat tersenyum candid sambil membawa sampah yang berada di tangannya. Pantai yang ia kunjungi adalah Sanur dan Raline Shah mengambil sampah berserakan di pasir pantai tersebut. Aksi kecil Raline memunguti sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap bumi, menjadi salah satu hal yang patut kamu contoh saat melihat sampah yang berserakan ya, Okezoners.

Pemeran Meirose dalam film Surga Yang Tak Dirindukan ini juga menulis pesan di akun media sosialnya. Raline Shah mengajak masyarakat untuk ramah lingkungan.

“Banyak aksi kecil yang bisa kita mulai untuk lebih ramah lingkungan. “Do what you can. Start where you are. Use What You Have” tulisnya.

Nah, selagi masih mampu melakukan hal kecil maka lakukanlah hal tersebut.

Memungut sampah plastik

Bukan berarti karena ia seorang artis, maka ia tidak mau memungut sampah. Justru apa yang dilakukan perempuan berusia 35 tahun ini menjadi hal baik yang dapat mendorong jiwa kemanusiaan kamu terhadap bumi ini semakin terlihat.

Topi pantai, kaos putih, celana jeans dan keadaan kaki tanpa alas membuat Raline terlihat semakin keren ya, Okezoners. Untuk memperjelas kegiatan Raline, ia memberikan penjelasan di caption Instagramnya, bahwa dirinya telah melakukan beberapa hal yang ramah lingkungan di tahun ini dan mencoba yang terbaik.

“Im not one to preach and there’s still so much more I can do to be kinder to the planet. I have made some action items this year to complete to try my best to do so.” tulisnya di akun instagram @ralineshah

Memungut sampah, cantiknya enggak luntur

Pada unggahan ini, Raline masih tetap terlihat cantik dengan memungut dan membawa sampah di tangannya tanpa rasa jijik. Dalam laman Instagramnya, ia turut membagikan kisahnya mengapa ia bisa memungut sampah di Pantai Sanur. Berawal dari jalan pagi untuk sarapan dan sedang mengobrol dengan seorang teman, ia melihat ada sampah berserakan dan inisiatif memunguti sampah tersebut.

“Sometime last month I celebrated @stephaniesrikandi‘s Birthday. We woke up early to have breakfast and took a casual walk by Canggu beach. While we were talking, both of us (without any communication) started just picking up every bit of rubbish in sight, collecting them to dispose. It was a beautiful conversation full of candor and I vividly remember how much we enjoyed the tidying we were doing simultaneously. From then on, I made it a point during my past month in Bali (now that the beaches are open) to do my own meditative beach clean up. How we live on the planet is how we (accumulatively) leave the planet. ❤️” tulisnya.