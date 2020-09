PADA saat ini banyak orang yang mencari tujuan sempurna guna berwisata melepas penat setelah selesainya masa lockdown atau karantina wilayah karena pandemi Covid-19. Berbagai lokasi dipilih, mulai dari wisata dalam negeri hingga mancanegara.

Lockdown telah membuat banyak orang untuk berdiam diri di rumah, yang pastinya sangat merasa suntuk dan bosan. Dengan begitu liburan merupakan hal yang sangat dinantikan.

Dari banyaknya tempat liburan yang tidak terbatas, tujuan manakah yang paling banyak dicari untuk berlibur pasca-lockdown?

Perusahaan pemrosesan bantuan dan aplikasi visa online terkemuka, Official-esta.com baru-baru ini menggunakan alat Google Keyword Planner untuk menemukan negara-negara yang paling dinantikan orang untuk bepergian liburan pasca-lockdown, dengan menggunakan istilah seperti "Penerbangan ke Tujuan X" dan "Liburan di Tujuan X."

Melansir dari Travel Pulse, Kamis (10/9/2020), berikut 10 negara atau destinasi yang paling diminati menjelang sepertiga akhir 2020.

10. Australia

Tidak mengherankan bahwa wisatawan tidak sabar untuk mengunjungi Down Under. Dengan 1.174.920 pencarian global tahunan, Australia berada di urutan ke 10 di atas New Zealand dan Cina. Meskipun demikian, negara ini belum sepenuhnya membuka kembali pariwisata.

9. Jepang

Meskipun ada pembatasan perjalanan yang ketat, Jepang terus menjadi perhatian para wisatawan di seluruh dunia, dengan 1.257.360 pencarian global tahunan.

Negara ini seharusnya ramai di musim panas ini sebagai tuan rumah Olympic Games 2020, tetapi sebaliknya malah melaporkan hanya 3.800 pengunjung pada bulan Juli, menandai penurunan tahun ke tahun sebesar 99,9 persen untuk bulan keempat berturut-turut.

8. Turki

Turki membuka kembali pembatasannya untuk wisatawan di musim panas ini, sebuah keputusan yang kemungkinan telah meningkatkan minat di negara lintas benua tersebut.

Istanbul, Turki (Dreamtime)

Menurut penelitian Official-esta.com, Turki adalah negara kedelapan yang paling banyak dicari dengan 1.459.920 pencarian global tahunan, berdasarkan data yang ditarik dari Agustus 2020.

7. Yunani

Yunani adalah salah satu negara pertama yang membuka kembali untuk wisatawan asing musim panas ini, dan berada di urutan 10 teratas dari tujuan yang paling dicari untuk liburan pasca-lockdown dengan 1.468.440 pencarian global tahunan.

6. Kanada

Kanada terus menutup pembatasannya untuk wisatawan AS, tetapi keputusan tersebut tampaknya tidak memiliki dampak negatif pada minat di negara Amerika Utara, yang menempati peringkat keenam dengan lebih dari 1,5 juta tepatnya 1.509.480 pencarian global tahunan.

5. Spanyol

Salah satu negara yang paling banyak dikunjungi di dunia dalam hal wisatawan internasional, Spanyol tetap menjadi pelarian yang didambakan, memperoleh lebih dari 1,5 juta pencarian global tahunan yaitu 1.525.560, menurut data Volume Penelusuran Google Official-esta.com. Hotspot Eropa termasuk di antara banyak yang melanjutkan pariwisata musim panas ini.

4. Thailand

Thailand selalu menjadi favorit di kalangan para wisatawan internasional, tetapi negara Asia yang tercinta ini telah ditutup untuk pengunjung asing musim panas ini, di tengah kekhawatiran bahwa itu bisa tetap ditutup hingga sisa tahun 2020.

Untungnya, para pejabat telah mempertimbangkan program kesehatan dan keselamatan yang dapat mengizinkan pembukaan kembali segera setelah bulan Oktober.

3. Meksiko Meksiko terus menjadi salah satu tujuan internasional yang paling mudah diakses bagi orang Amerika pada masa Covid-19, dengan kawasan wisata populer seperti Los Cabos dan Riviera Maya telah terbuka untuk wisatawan AS selama berbulan-bulan. Banyak pantai yang indah di negara ini. Dengan 1.722.360 pencarian Meksiko per tahun cukup baik untuk ketiga terbanyak di dunia. 2. Maladewa Maladewa membuka kembali perbatasannya untuk melakukan perjalanan pada tanggal 15 Juli, sangat menyenangkan bagi para wisatawan yang bersemangat dan berharap untuk kembali ke pantai-pantai kelas dunia di negara pulau Asia Selatan dan bungalow di atas air yang menakjubkan. 1.Italia Italia adalah salah satu negara yang paling terpukul oleh krisis coronavirus, tetapi negara ini tetap memikat seperti biasanya, berdasarkan data pencarian Google, mengumpulkan hampir 2 juta pencarian global tahunan tepatnya 1.939.440, yang terhitung 140.000 lebih tinggi dari Maladewa sebagai peringkat kedua. Itulah 10 negara yang paling banyak dicari untuk destinasi wisata pasca-lockdown Covid-19. Indonesia yang memiliki begitu banyak objek wisata termasuk Bali, ternyata tidak masuk dalam 10 besar pencarian terbanyak.