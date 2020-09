AKTOR blasteran Richard Kyle yang sempat hadir dengan kehebohan hubungannya bersama Jessica Iskandar, yang akhirnya kandas. Richard Kyle pun kini tengah menikmati kesendiriannya dengan berlibur.

Nah, setelah sekian lama putus hubungan, baru-baru ini muncul unggahan Richard Kyle yang menemui El Barack. Dilihat dari unggahan foto pada akun Instagram miliknya @richo_kyle, Richard Kyle pun memilih menetap sementara bersama ibunda tercintanya di Bali.

Bersamaan pula dengan keberadaan Jessica Iskandar di Bali. Kira-kira menurut Okezoners akankah Richard Kyle sekadar berlibur atau justru berniat menyambangi mantan kekasihnya tersebut ya?

Nah berikut ini ada beberapa potret yang menunjukkan Richard Kyle yang sedang berada di Pulau Dewata. Yuk simak deh!

Eksotis dengan berjemur di tepi kolam

Siapa yang tidak tergiur melihat foto satu ini? Tubuh yang atletis dengan celana dalam boxer hijau miliknya. Bersantai di tepi kolam renang dengan terik langit Bali dari penginapannya yang berada di Ubud. Tampak cerah dan penuh semringah, kira-kira apa ya yang dibayangkan oleh Richard?

Goa Dive

Jiwa petualangan Richard tidak bisa diragukan lagi. Sebab aktivitas satu ini tidak akan terlewat. Kali ini ia berkesempatan menyusuri Goa Kelelawar Crystal Bay Dive Site di Nusa Penida. Mengajak beberapa temannya untuk menikmati keindahan bawah laut, menemui banyak biota laut yang jarang ditemui. Keren banget yaa, seperti kombinasi yang pas keindahan dalam goa ditambah para pria keturunan Australia satu ini.

Persiapan diving

Nah kalau yang satu ini potret Richard bersama rekannya yang akan menjadi instruktur saat menyelam. Berada di tengah laut dengan speed boat menuju lokasi Goa Kelelawar Crystal Bay Dive Site, Nusa Penida.

Piknik bersama ibunda

Mengusung konsep piknik, Richard mengajak sang mama untuk makan bersama di Plataran Canggu, Bali. Memang diketahui bahwa pria yang memulai karirnya sebagai model tersebut, sangat mencintai dan memperlakukan mamanya sangat istimewa. Seperti yang tertuang dalam keterangan foto tersebut, yang ia tulis “Picnics always feel so endless with mum,” wah so sweet banget ya.