AL Ghazali dan Alyssa Daguise merupakan pasangan muda yang sudah menjalin hubungan selama 4 tahun. Dalam unggahan di akun instagram pribadinya, Alyssa sering membagikan momen mesranya saat liburan di pantai bersama Al Ghazali.

Bahkan putra dari pasangan Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini terlihat sudah beberapa kali melakukan perjalanan bersama dengan sang pacar lho. Al Ghazali dan Alyssa juga sering pamer kemesraan selama liburan.

Berikut beberapa foto liburan bersama mereka yang membuat Okezoners akan semakin iri dan gemas dengan pasangan yang memiliki paras blasteran ini. Penasaran kan dengan momen liburan Al Ghazali dan Alyssa? Simak yuk!

Potret gemas di atas jet ski

Pada unggahan ini, Alyssa dan Al sangat lucu dengan gaya mereka di atas jet ski ya. Perempuan berdarah Prancis ini terlihat sedang menyetiri Al yang ada di belakangnya.

Cuitan Alyssa di caption Instagram juga mengatakan bahwa hari ini biarlah ia yang menyetir untuk Al. Komentar dari para fans keduanya juga memenuhi kolom komentar lho.

“Sekali2 yaaa aku yang nyetirin kamu sayang 🤪 - baby’s birthday bash on the island 🏝,” tulis Alyssa di laman Instagramnya.

Mon Amour

Pose mereka berdua yang satu ini membuat netizen pastinya meleleh nih. Tatapan Al kepada Alyssa membuat kamu pasti ikut tersenyum kan, Okezoners? Alyssa juga mendeskripsikan unggahan tersebut dengan bahasa Prancis mon amour yang artinya sayang.

Alyssa terlihat membawa bunga dalam momen tersebut yang ternyata, potret tersebut adalah peringatan anniversary mereka ke 4. So sweet banget nih mereka berdua.

Menikmati laut di atas kapal berdua

Liburan mesra ala pelantun lagu Superman dan kekasihnya adalah menikmati keindahan laut dan awan dari atas kapal berdua, sambil Al yang merangkul pundak kekasih dan kepala Alyssa yang disandarkan di bahu Al. Benar-benar couple goals banget mereka berdua ini.

Caption yang ditulis Alyssa di Instagram pribadinya juga membuat momen tersebut semakin romantis. @alyssadaguise “you & me against the 🌎”

Rindu momen liburan bersama

Pose berdua dengan jari Alyssa yang memegang dagu Al, semakin terlihat kemesraan pasangan ini saat liburan bersama. Al berpose dengan imutnya berbanding terbalik dengan sang kekasih yang hanya datar melihat kamera. Tapi, dengan gaya seperti itu mereka berdua terlihat mirip dan semakin cocok. Semoga hubungan kedua pasangan ini sampai ke jenjang yang lebih serius ya!