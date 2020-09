BALI masih menjadi destinasi liburan favorit masyarakat Indonesia di masa transisi new normal. Sejak dibuka kembali pada 31 Juli 2020 lalu, sederet selebriti Tanah Air memang diketahui langsung menyambangi destinasi wisata tersebut.

Beberapa di antara mereka bahkan memilih untuk menetap di Bali. Sebut saja Jessica Iskandar dan Keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty.

Selain mereka ada Luna Maya hingga Titi Kamal yang juga kedapatan sempat berlibur di Bali. Jadi penasarankan seperti apa gaya liburan mereka di Pulau Dewata? Berikut Okezone rangkumkan ulasannya.

Titi Kamal

Tempat selanjutnya yang disambangi Titi dan Christian adalah sebuah pantai di kawasan Ungasan, Bali. Di foto ini, Titi terlihat cantik mengenakan robe dress bernuansa putih merah dipadukan dengan floppy straw hat. Titi juga tampak memoles wajahnya dengan balutan make-up flawless yang sukses menambah kesan santai namun tetap cantik.

(Foto: Instagram/@titi_kamall)

Pada keterangan foto, Titi mengungkapkan perasaan bahagia karena bisa kembali menikmati suasana pantai, meski tetap menjalani protokol kesehatan.

"Alhamdulillah, akhirnya ketemu tempat yang sepi, melihat indahnya laut lagi, pantai yg indah & merasakan pasir thanks suami yg udah ajak, i need this beach therapy. Kemana2 selalu cari tempat yang ikuti protokol, makin sepi makin bahagia, bebas lepas," tulisnya.

Luna Maya

Belum lama ini, Luna Maya diketahui baru saja pulang ke kampung halamannya di Bali. Selain untuk melepas rindu dengan sang ibunda tercinta, Luna Maya juga menikmati momen me time dengan berjemur manja mengenakan bikini di pantai. Potret liburan yang dia bagikan pun sukses menyita perhatian publik.

(Foto: Instagram/@lunamaya)

Nah, dari sekian banyak foto liburan yang diunggah Luna Maya, foto inilah yang berhasil membuat banyak netizen pangling. Bagaimana tidak? Luna terlihat sedang berjemur manja mengenakan bikini two piece berwarna merah marun.

Mantan kekasih Ariel Noah itu kemudian berpose sensual meletakkan salah satu kakinya di pinggiran kayu, lalu memejam mata seolah benar-benar menikmati paparan sinar matahari yang menyentuh tubuhnya. Seksi banget!

Richard Kyle

Jiwa petualangan Richard tidak bisa diragukan lagi. Sebab aktivitas satu ini tidak akan terlewat. Kali ini ia berkesempatan menyusuri Goa Kelelawar Crystal Bay Dive Site di Nusa Penida.

(Foto: Instagram/@richo_kyle)

Richard mengajak beberapa temannya untuk menikmati keindahan bawah laut, menemui banyak biota laut yang jarang ditemui. Keren banget yaa, seperti kombinasi yang pas keindahan dalam goa ditambah paras tampan dari pria keturunan Australia satu ini.

Jessica Iskandar

Sejak hijrah ke Bali, pesona kecantikan Jessica Iskandar memang semakin menjadi-jadi. Belakangan dia kerap mengunggah foto seksi saat sedang bersantai di pinggir pantai.

Nah, baru-baru ini, Jessica kembali memamerkan potret seksinya ketika sedang bermanja ria di pinggir kolam renang. Unggahannya itu sontak mencuri perhatian banyak netizen.

Bukan tanpa alasan, pada foto tersebut tampilan Jessica Iskandar memang terlihat berbeda. Kulit tubuhnya tampak lebih gelap dan eksotis.

(Foto: Instagram/@inijedar)

Outfit yang dia kenakan pun terlihat sangat pas di tubuh langsingnya. Ya, di foto itu, Jessica tampil menawan mengenakan swimwear hitam dipadukan dengan kimono atau outter bernuansa gold.

Padu padan busana tersebut semakin sempurna dengan polesan make-up bernuansa natural. Sementara tatanan rambutnya dibiarkan terurai panjang untuk menambah kesan sensual.

Dia kemudian tampak menoleh ke arah kamera dengan raut wajah fierce yang sangat kental. Cantik banget! Bikin kaum adam ogah mengedipkan mata.

Ashanty Selain Jessica Iskandar, Anang Hermansyah dan Ashanty juga dikabarkan memboyong keluarga mereka untuk menetap di Bali. Mereka kini jadi punya cerita lain yang bisa dibagikan di media sosial. Salah satu yang menarik adalah gaya Ashanty saat mengenakan busana ada khas Bali. Di foto ini, Ashanty mengenakan kebaya Bali putih dipadukan dengan kain batik khas Bali dengan detail berupa line kuning di bagian tengah. (Foto: Instagram/@ashanty_ash) Untuk riasan wajah dan rambut, Ashanty menggunakan headpiece khas Bali yang ditempatkan di rambut sampingnya. Lalu, ada juga hiasan kupu-kupu yang ditempatkan di rambut sampingnya. Riasan wajahnya dibuat natural, beda dengan makeup khas Bali yang sangat bold di area mata. Meski begitu, netizen tetap memuji Ashanty yang tampil sangat cantik. "Bunda cantik banget sehat selalu bunda," kata @anne_kristi***. Lalu, ada juga komentar dari @noorhasznie***, "Perfect dan luar biasa," kata dia.