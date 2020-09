BALI merupakan salah satu pulau yang banyak dikunjungi oleh warga Indonesia maupun mancanegara. Beberapa publik figur pun meluangkan waktu untuk singgah sejenak di Bali, salah satunya Amanda Caesa Addiva.

Amanda Caesa Addiva merupakan anak kedua dari salah satu komedian terkenal yaitu Parto Patrio. Wanita cantik asal Bekasi atau akrab dipanggil Amanda ini mempunyai bakat yang berbeda dengan ayahnya yaitu senang menulis lirik lagu.

Bahkan beberapa tulisannya pernah dijadikan sebagai single pertama. Selain hobi di bidang penulisan lagu, Amanda Caesa juga senang traveling, seperti staycation bersama keluarga.

Beberapa potret saat traveling diabadikan melalui Instagram pribadinya yaitu @amandacaesa. Gayanya yang sangat modis dan girly saat sedang berliburan sering dijadikan sebagai referensi kaula muda. Siapa yang penasaran? Yuk langsung saja intip 4 style modis saat liburan ala Amanda Caesa.

Bergaya anggun dengan gitar

Amanda sangat anggun serta girly saat menggunakan dress Sabrina berwarna grey saat di pantai. Ditambah dengan style rambut yang kekinian yaitu kepang diarahkan miring. Semakin terlihat memesona saat Amanda membawa gitar.

Floating breakfast

Seorang Amanda memang tak pernah diragukan lagi jika bicara soal gaya busana. Amanda menggunakan dress hitam bermotif yang dipadukan dengan kacamata hitam. Gayanya yang sangat modis menarik perhatian para netizen. Selain itu, pemandangan yang tak kalah cantik di sekitarnya mendukung gaya seorang Amanda Caesa ini.

Gaya santai yang feminin

Perpaduan dress bunga-bunga menjadi pilihan Amanda Caesa lagi untuk menikmati indahnya suasana Bali. Kali ini Amanda memilih tempat santai dipinggir sawah sembari menikmati udara segar di Bali hari itu. Rambut curly yang di kombinasi dengan jepitan menambah keanggunan seorang Amanda Caesa.

Gaya boyish dengan motor

Look kali ini berbeda dengan look yang sebelumnya, Amanda menggunakan ripped jeans dan kaos yang dibaluti dengan jaket jeans. Tak lupa Amanda menggunakan alas kaki berupa sepatu warna hitam. Selain itu, untuk menambah kesan boyish Amanda menggunakan kacamata dan helm berwarna hitam. Look kali ini dapat Okezoners pakai ketika ingin menikmati suasana Bali menggunakan motor.