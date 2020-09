JAJANAN tradisional kue odading mendadak jadi viral berkat promosi yang dilakukan oleh Ade Londok melalui sosial media. Ia membagikan sebuah video yang diunggahnya di akun Instagram.

Di sana, ia menyebut jika sang pembeli menyantap kue odading maka mereka akan merasakan sensasi menjadi Iron Man. Uniknya lagi, Ade Londok mempromosikan jajanan tersebut dengan nada bicara yang nge-gas seakan sedang emosi.

"Odading Mang Oleh rasanya anj*ng banget seperti Anda menjadi Iron Man," ungkap Ade Londok dalam video yang diunggah ke akun Instagram @mangoleh_odading.

Memangnya, apa sih kue odading itu? Kok bisa jadi Iron Man kalau makan odading? Usut punya usut, ternyata cuplikan video dari sinetron Preman Pensiun ini pernah menjelaskan asal-usul odading. Lagi-lagi, video ini kembali menjadi viral setelah odading ramai diperbincangkan netizen.

"Dulu waktu zaman penjajahan seorang anak Belanda minta dibelikan kue yang ia sendiri tidak tau namanya, setelah si anak membeli dan si ibu melihat si ibu melihat si ibu langsung bilang "oh yang itu" si ibu menyebutnya dengan bahasa Belanda "O, dat ding? (oh that thing), sejak saat itu kue ini disebut Odading," penjalasan Saep dalam Preman Pensiun seperti dikutip dari akun Youtube RCTI-Layar Drama Indonesia.

Tahu enggak, Okezoners, di setiap daerah kue odading ini juga punya nama berbeda-beda loh. Odading merupakan sebutan roti bantal bagi warga Jawa Barat, sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur menyebutnya bolang-baling atau roti goreng. Nah, membuat kue odading pun sangat mudah loh. Kue odading terbuat dari tepung terigu dicampur dengan telur, gula, serta ragi. Kemudian diberi taburan wijen agar rasanya nikmat. Sementara itu, Kue Odading Mang Sholeh ini sangat terkenal di Bandung. Kue odading juga jadi jajanan wajib para wisatawan yang jalan-jalan ke Kota Kembang. Kue Odading Mang Sholeh bahakn sudah ada sejak 2000-an dan bertahan hingga kini. Soal rasa tak perlu diragukan lagi, sudah pasti enak, manis, juga sedikit gurih karena taburan wijen yang melimpah. Jika penasaran, Anda bisa langsung membelinya di Jalan Baranangsiang No 5, Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat.