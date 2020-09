SELEBGRAM yang dikenal kerap bicara blak-blakan, Keanu Angelo baru-baru berliburan ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pria bernama lengkap Muhammad Miftahul Huda ini tak pergi sendiri.

Kak Ken --sapaan akrab Kenau-- ini bertamasya ke Labuan Bajo bersama sahabatnya seperti Awkarin dan Dara Arafah lho.

Lokasi yang dikunjungi Keanu Angelo dan kawan-kawan pemandangannya sangat keren. Pantai, laut biru berlatar pegunungan hijau. Mereka juga berpose di atas bukit karang.

Berikut 5 potret liburan Keanu Angelo bersama sahabat di Labuan Bajo seperti yang diposting di akun Instagram @keanuagl.

1. Potret Bersama Dara Arafah di Pink Beach

Dikenal memiliki circle sesama selebgram dari berbagai kalangan, Keanu dalam unggahannya terlihat bersama dengan Dara Arafah di Pantai Pink Beach, Labuan Bajo. Pose Dara yang terlihat bahagia ingin melempar Keanu dengan batu karang memperlihatkan keanu seperti pasrah dengan gaya nya yang duduk air.

2. Pose Gak Pake Baju Ala Keanu

Kak Ken kelihatan menikmati pemandangan cantik Labuan Bajo nih okezoners. Pose memperlihatkan punggungnya, Keanu menuliskan dalam caption yang diunggah oleh akun pribadinya “serenity” @keanuagl.

Unggahan tersebut juga mendapat komentar lucu dari Vicky Nitinegoro dan Uus yang merupakan public figure.

@uusbiasaaja : “Dari belakang kaya Umaga pemain smekdon ”

@vickynit13 : “dari belakang kek cucunya gunung krakatau”

3. Di Atas Tebing Bareng Menikmati Sunset

Potret berikutnya adalah Keanu bersama teman-temannya di atas tebing pantai lho okezoners. Keindahan wisata Labuan Bajo ini membuat Keanu dan teman-teman menikmati sunset cantik di pantai ini. Seru banget ya kak Ken!

4. Di Atas Kapal Pakai Baju Kuning dan Kacamat Hitam, Perfect

Baju kuning, kacamata hitam pose di atas kapal, membuat Keanu terlihat sangat lucu nih. Ditambah pemandangan laut dan gunung-gunung kecil semakin menghiasi keindahan potret Kean tersebut.

5. Di Pink Beach Keanu Dikelilingi Cewek Canik

Wah, potret ini yang paling keren diantara yang lainnya. Keanu yang dikelilingi cewek-cewek cantik tersebut menambah kesan wow banget nih okezoners. Awkarin, Dara, Sarah Gibson dan Erica yang juga selebgram, menambah kesan kece potret tersebut.

Dalam unggahannya juga, keanu menuliskan caption tentang mantan yang bikin netizen semakin kocak dengan kelakuan selebgram kondang satu ini.

“Cause we’re better than your ex & better than your next”tulis Keanu dalam instagram pribadinya.