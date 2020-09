PULAU Lombok, salah satu bagian dari Kepulauan Nusa Tenggara ini sekarang menjadi alternatif wisata populer yang ada di Indonesia. Bahkan Lombok berada di urutan ke 16 sebagai destinasi wisata terbaik Asia versi Tripadvisor.

Panorama alam di sana begitu memesona seakan tidak ada tandingannya. Selain Bali, Pulau Lombok merupakan destinasi wisata yang wajib Okezoners kunjungi.

Berbagai jenis objek wisata di Pulau Lombok yang terkenal dengan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia ini siap memanjakan siapa saja yang datang. Maka tidak heran Okezoners, jika jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok kian meningkat tiap tahunnya.

Saat sudah berada di Lombok, Okezoners akan dengan mudah menemukan banyak wisata alam dengan menawarkan pemandangan yang indah. Mulai dari Gili Trawangan, Gili Nanggu, Bukit Merese, Pantai Tanjung Aan dan beberapa air terjun yang bersumber dari Gunung Rinjani.

Baca Juga: Menengok Gerobak Kue Odading Mang Sholeh Viral Gegara Iron Man

Nah bagi Okezoners yang mau berkunjung dan liburan ke Lombok tapi dengan biaya serta pengeluaran yang minim, jangan khawatir. Kali ini Okezone akan memberikan tips nih cara liburan ala backpacker yang tentunya tidak terlalu menguras kantong dan menghemat pengeluaran Okezoners.

Ditulis Okezone, Selasa (15/9/2020), berikut ini tips liburan dan berkunjung ke Lombok untuk para backpacker. Penasaran kan?

Buatlah daftar destinasi wisata

Saat Okezoners membuat rencana perjalanan secara detail. Mulailah mendata tempat-tempat wisata yang ingin dikunjungi. Pastikan destinasi tersebut tidak terlalu jauh jaraknya.

Selain itu, Okezoners juga harus mencari informasi yang lengkap seputar Pulau Lombok beserta destinasi yang dituju. Tuliskan gambaran wilayah, biaya transportasi dan konsumsi di sana, beserta adat istiadat penduduk setempat.

Terakhir dalam tips liburan Lombok yang sudah Okezoners catat, jangan lupa mencantumkan durasi waktu di masing-masing tempat wisata.

Tentukan alat transportasi yang akan digunakan

Ada dua kategori transportasi yang harus Okezoners pilih. Yaitu yang pertama, transportasi yang menuju ke Lombok dan saat sudah berada disana. Kalau Okezoners berasal dari luar Pulau Lombok, bisa memilih untuk melalui jalur laut atau udara untuk mencapai kawasan ini. Setelah tiba di Lombok, sebaiknya Okezoners menyewa sepeda motor. Cara ini bisa menghemat biaya karena Okezoners hanya perlu membayar uang sewa. Biasanya, jasa rental tersebut menawarkan beberapa jenis motor dengan tarif yang ramah di kantong.

Menyewa mobil pribadi pun menjadi solusi dan tips liburan di Lombok ketika Okezoners pergi bersama beberapa orang. Tarif sewa mobil biasanya dihitung per jam, per hari atau per bulan tergantung kebijakan pihak rental dan kebutuhan Okezoners.

Pergi ke Lombok saat low season

Pada dasarnya, Okezoners bisa mengunjungi Lombok kapan saja saat Okezoners mau. Namun, disarankan nih Okezoners datang di saat low season yaitu tidak pada saat libur sekolah, Hari Raya Idul Fitri, dan liburan akhir tahun.

Low season merupakan momen sepinya tempat wisata dari kunjungan para wisatawan. Maka dari itu, kondisi objek wisata lebih tenang. Okezoners pun terhindar dari antrean panjang di loket ataupun berdesakan di kendaraan umum saat menuju destinasi wisata yang ada di Lombok.

Waktu low season juga menjadi waktu yang terbaik untuk berwisata. Okezoners bisa mencari banyak promo tiket pesawat ke Lombok dan harga hotel yang lebih murah di internet untuk akomodasi selama Okezoners berlibur di Lombok.

Cari penginapan murah Lombok dikenal sebagai salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal mapun asing. Sehingga alasan tersebut, masih ada penginapan yang harganya terjangkau. Maka dari itu disarankan Okezoners mencari penginapan yang murah dengan budget Rp100 ribuan alasannya tentu waktu di Lombok lebih banyak dihabiskan di luar penginapan. Karena dari penginapan murah itu hanya dimanfaatkan untuk tidur, mandi, dan menitipkan barang. Jadi, budget Okezoners bisa dialokasikan ke hal-hal penting lainnya seperti makan, akomodasi, dan biaya tak terduga lainnya. Maka sebaiknya Okezoners cari penginapan yang murah saja. Pisahkan budget berdasarkan kebutuhan Sebenarnya, hanya ada tiga komponen biaya yang harus Okezoners keluarkan selama liburan. Biaya tersebut terdiri dari akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Kalau ketiga hal tersebut tidak Okezoners penuhi, biasanya banyak kendala saat traveling. Jadi Langkah pertama, masukkan dana berdasarkan komponen utama tersebut ke dalam amplop yang berbeda. Tuliskan keterangannya di bagian depan amplop agar tidak tertukar. Setelah anggaran tersebut dipenuhi, Okezoners bisa menentukan budget sisa untuk cadangan atau membeli oleh-oleh di tempat wisata.