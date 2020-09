MALANG merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang terkenal memiliki banyak lokasi wisata unik. Kota Malang yang berada di dataran tinggi ini menjadi nilai plus tersendiri karena suhu udara yang sejuk sangat nyaman sebagai destinasi wisata.

Mengeksplore tempat wisata di Malang menjadi hal yang wajib karena keberadaan tempat wisatanya beragam dan kelebihan tersendiri. Di Malang, terdapat sejumlah tempat wisata yang menyajikan suasana seperti di luar negeri. Berikut 7 di antara tempat wisata ala luar negeri sebagaimana dilansir dari akun Instagram @infowisatamlg.

Labirin Coban Rondo

Coban Rondo adalah wisata unggulan yang sangat populer, tidak hanya populer bagi wisatawan domestik saja, tapi juga bagi wisatawan mancanegara. Coban Rondo menjadi obyek wisata pilihan yang menarik karena pemandangan alam yang sangat memesona, berkombinasi dengan spot-spot yang sangat unik.

(Foto: Instagram/@infowisatamlg)

Di kawasan Coban Rondo, Pujon, Anda bisa menemukan Taman Labirin yang memang dijadikan sebagai salah satu wahana outbound. Jadi Anda tidak perlu jauh-jauh untuk pergi ke Hampton Court Palace di Inggris untuk menikmati sensasi terjebak di labirin.

Spot ini akan mengajak Anda menemukan jalan keluar di jalanan berliku yang diapit tanaman hijau setinggi 2 meter. Jika Anda beruntung, Anda akan menemukan kolam air mancur di tengah labirin.

Hobbiton Taman Kelinci Pujon

Sejak film The Lord of The Rings booming, segala sesuatu yang berbau Hobbit diincar banyak orang. Karena itu, tidak heran jika ditemukan banyak destinasi wisata yang mengedepankan replika pemukiman kaum Hobbit. Salah satunya di Malang Raya, Anda bisa mampir ke Taman Kelinci Pujon.

(Foto: Instagram/@infowisatamlg)

Hobbiton Taman Kelinci Pujon terletak di Desa Pandesari, selain punya ikon rumah hobbit dan patung hobbit, tempat ini juga menawarkan deretan rumah kelinci yang didesain unik. Rerumputannya cocok untuk berswafoto, selain itu ada juga tanaman dan bunga yang berwarna-warni, serta jalanan setapak yang dibuat sangat unik.

Taman Rekreasi Selecta

Benua Eropa memang terkenal dengan taman bunganya. Tidak kalah dengan Eropa, Taman Rekreasi Selecta ini menawarkan sensasi yang mirip dengan hamparan bunga warna-warni. Selain taman bunga yang cantik, tempat ini juga menyediakan kolam renang, wahana perahu ayun, restoran, bahkan hotel.

(Foto: Instagram/@infowisatamlg)

Ketika sejumlah taman hiburan terus bermunculan di Kota Batu, Taman Selecta memang masih menjadi tempat favorit banyak turis untuk liburan. Daya tarik dari taman Selecta ini yakni memiliki udara sejuk, pemandangan taman indah nan bersih, sehingga membuat para pengunjung betah berlama lama di lokasi wisata.

Jatim Park 3

Jatim Park 3 menjadi salah satu destinasi wisata di Batu, Jawa Timur. Cabang ketiga dari Jatim Park ini punya sederet spot yang didesain menyerupai suasana ala luar negeri. Di sini Anda bisa memilih untuk merasakan suasana di Jepang, foto di rumah bergaya Belanda, kembali ke masa Romawi, atau menelusuri jalanan di film Harry Potter.

(Foto: Instagram/@infowisatamlg)

Tak hanya itu, pengelola juga menyediakan ratusan patung lilin dari para tokoh dan artis dunia. Tempat ini menawarkan sensasi yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya, yaitu bertemu dengan kawanan dinosaurus ala Jurassic Park, berpose dengan sejumlah maestro musik dunia seperti The Beatles, bahkan berlari dari kawanan zombie.

Museum Angkut Seperti namanya, sajian utama di tempat ini memang koleksi kendaraan, mulai dari yang klasik, tradisional, hingga modern. Beragam transportasi dari berbagai penjuru dunia dapat Anda saksikan ketika berkunjung ke Museum Angkut di Kota Batu. (Foto: Instagram/@infowisatamlg) Selain alat transportasi, Museum Angkut pun menawarkan spot yang didesain menyerupai tempat-tempat ikonik di luar negeri. Di sini, Anda bisa menemukan miniatur Buckingham Palace, jalan-jalan di Gangster Town, atau bernostalgia di pasar apung. The Onsen Hot Spring Resort Dapat ditebak dari namanya, tempat ini menawarkan suasana ala-ala Negeri Sakura. Kamu bisa menemukan The Onsen di Jalan Arumdalu, Songgokerto, Kota Batu. Letak The Onsen tidak jauh dari wisata paralayang atau Gunung Banyak. (Foto: Instagram/@infowisatamlg) Hampir semua hal berbau Jepang dapat kamu temukan di The Onsen. Kamu bisa mencoba berpakaian kimono, menyantap sajian ala Negeri Matahari Terbit, hingga berfoto dengan latar bangunan khas Jepang. Keunikan lainnya, tempat ini menyediakan kolam air hangat. Kampung Warna-Warni Jodipan Apakah Anda pernah dengar tentang Santorini? Ini adalah sebuah pulau di Yunani yang memiliki pemandangan alam memesona serta bangunan yang didominasi dengan warna putih, membuatnya menjadi incaran banyak wisatawan untuk berlibur. (Foto: Instagram/@infowisatamlg) Di Kota Malang, wisata dengan konsep hampir mirip ini dapat Anda temukan di Kampung Warna-Warni Jodipan. Disebut sebagai pelopor kampung tematik di Malang, bangunan rumah di perkampungan sudah dihiasi cat colourfull, sehingga membuatnya terlihat unik dan keren untuk dijadikan latar swafoto alias selfie.