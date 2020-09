SIAPA dari Okezoners semua yang akhir-akhir ini lagi giat atau mempunyai hobi baru, yakni bersepeda? Fenomena bersepeda melonjak naik sejak pemerintah menerapkan new normal atau tatanan hidup baru di beberapa daerah akibat pandemi Covid-19.

Bahkan tren gowes di Jakarta menurut hasil survei The Institute For Transportation and Development Policy (ITDP) menyatakan penggunaan sepeda meningkat hingga 10 kali lipat atau setara 1.000% saat periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kegiatan berolahraga menggunakan sepeda bisa dilakukan oleh segala usia mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua.

Bahkan Okezoners, Asosiasi Pengusaha Sepeda Indonesia (Apsindo) mencatat permintaan sepeda dalam negeri mencapai 7 juta unit per tahun. Jumlah ini mengalahkan permintaan penjualan sepeda motor di Indonesia.

Di Jakarta sendiri, pemerintah menyediakan 17 ruas jalur khusus untuk pengguna sepeda. Berbagai kalangan pun mulai dari pejabat, politisi hingga publik figur tidak ketinggalan mengikuti tren gowes ini.

Salah satunya adalah artis cantik Gisella Anastasia, atau Gisel sapaan akrabnya. Finalis Indonesia Idol 2008 ini ketahuan sedang asyik bersepeda dengan teman-temannya maupun kekasihnnya, Wijaya Saputra atau Wijin.

Melalui unggahan foto di akun Instagram pribadinya, Gisel tampak bersepeda keliling Ibukota mengunjungi beberapa spot yang menjadi ikon dari ibu kota tersebut.

Salah satu tempat yang dikunjungi Gisel antara lain Bundaran HI dan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Dari postingan Instagram Gisel saat bersepeda di Bundaran HI, mantan istri Gading Marten ini ditemani oleh dua sahabatnya. Terlihat Gisel mengenderai sepeda lipat berwarna hijau dengan merk terkenal Brompton. Tidak lupa juga Gisel mengabadikan momen tersebut dengan beswafoto dengan latar Patung Bundaran HI.

Perlu Okezoners tahu sedikit juga nih, Kawasan Bundaran HI merupakan jantung pusat Kota Jakarta serta merupakan kawasan digelarnya Car Free Day (CFD) setiap hari Minggu. Namun saat ini CFD tersebut ditiadakan oleh Pemprov DKI Jakarta selama PSBB untuk menekan penularan Covid-19. Patung Bundaran HI ini di prakarsai oleh Presiden Soekarno untuk menyambut para atlet dan tamu-tamu kenegaraan yang menginap di Hotel Indonesia dalam rangka pesta olahraga terbesar se-Asia yaitu Asian Games ke IV Jakarta pada 24 Agustus 1962 sampai 4 September 1962. Monumen patung ini merupakan sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Patung itu melambangkan keramahan dan keceriaan bangsa Indonesia yang dibawahnya terdapat kolam berbentuk bulat dan sejumlah air mancur. Patung tersebut menghadap ke utara yang berarti mereka menyambut orang-orang yang datang dari arah Monumen Nasional. Bundaran HI menjadi tempat populer dan spot foto bagi masyarakat Ibukota maupun orang-orang yang sedang melintas di kawasan tersebut. Unggahan Instagram kegiatan bersepeda ibu dari Gempi lainnya adalah saat ia mengunjungi kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) bersama sang kekasih, Wijin dan beberapa teman lainnya. Dalam unggahan tersebut mereka berdua tampak berfoto dengan latar di pinggir laut. PIK saat ini menjadi spot yang digandrungi para peseda ibu kota. Tak sedikit pula dari kalangan selebriti sepedaan ke PIK ramai-ramai. Tak tekecuali Gisel dan Wijin beberapa waktu lalu. Kala itu Gisel dan Wijin gowes bareng kerabatnya menuju PIK dengan menggunakan sepeda lipat. Tampak Wijin merangkul Gisel yang tersenyum lepas dan raut wajah bahagia keduanya begitu terlihat. “Terima kasih hihi seneng sih bisa ngerasain udara pagi kayak gini” tulis caption instagram Gisel tersebut.