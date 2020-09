KABAR bahagia datang dari pasangan Adinda Bakrie dan Vinny Di Lucia. Adinda baru saja mengumumkan kehamilannya melalui sebuah foto Instagram pada 6 September 2020 lalu.

Pada keterangannya, Adinda menuliskan sebuah caption yang sukses mengundang perhatian netizen.

"I should start ordering for two (mulai sekarang aku harus memesan untuk dua orang)," tulis Adinda mengisyarakat bahwa dia sedang berbadan dua.

Selain kabar bahagia tersebut, netizen juga berhasil dibuat pangling melihat postur tubuh Adinda yang tetap langsing meski sedang hamil muda. Sepupu ipar Nia Ramadhani itu selama ini memang dikenal rutin berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat.

Jadi, jangan heran bila di media sosial, Adinda selalu tampil percaya diri memamerkan lekuk tubuhnya yang seksi dan langsing. Termasuk saat sedang traveling di dalam maupun luar negeri.

Duh, makin penasaran kan seperti apa gaya traveling Adinda Bakrie? Berikut Okezone rangkumkan ulasannya, Kamis (17/9/2020).

Airport situation

Potret pertama diambil saat Adinda sedang berada di Bandara Internasional Haneda, Tokyo, Jepang. Di foto ini, Adinda tampil bergaya hypbeast mengenakan zipper jacket Bape dipadukan dengan crop top hitam dan bawahan berwarna senada. Dia kemudian berpose fierce sembari menenteng tas Hermes dan cabin case dari Louis Vuitton.

Baca Juga: 3 Tampilan Gemas Marshanda kala Liburan Keliling Dunia

Winter outfit

Di Jepang, Adinda sempat menjajal sensasi bermain ski di kawasan wisata Niseko, Hokkaido. Di foto ini, wanita lulusan Pepperdine University itu tampil sporty mengenakan satu set winter outift bernuansa hitam lengkap dengan peralatan ski.

Sailing manja di Taman Nasional Komodo Pada foto selanjutnya, Adinda terlihat sedang berpose cantik di atas sebuah kapal phinisi saat sedang liburan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Di sini, Adinda tampil santai memadukan outter abu-abu dengan boyshorts berwarna putih. Wajahnya semakin terlihat cantik dan sensual dalam balutan make-up bernuansa flawless. Cantik banget! One piece bikini Adinda sempat membagikan beberapa momen keseruannya saat liburan ke Pulau Dewata Bali. Seperti terlihat pada foto yang satu ini. Dia tampak sedang berpose seksi di pinggir kolam mengenakan bikini model one piece berwarna hitam. Rambutnya sengaja terurai panjang untuk menambah kesan sensual. Bikin kaum adam ogah berkedip! Boyshorts dan bra Terakhir ada potret seksi Adinda Bakrie saat sedang menikmati liburan di Pulau Komodo. Di sini, Adinda hanya mengenakan boyshorts beraksen tie dye dan bra berwarna merah marun. Meski terlihat santai dan cuek, kombinasi busana tersebut memang sangat pas di tubuh langsingnya.