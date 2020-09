MENIKMATI keindahan pantai tidak hanya ada di tempat jauh seperti Bali, Lombok, apalagi sampai harus ke luar negeri. Jakarta juga memiliki hamparan air biru nan luas yang tak kalah indahnya yaitu di Kepulauan Seribu.

Tak perlu sampai ke luar kota, jika kamu berkunjung ke Pulau Seribu, kamu akan disuguhkan oleh deretan pantai yang belum banyak terjamah manusia seperti pulau harapan, pulau bidadari dan tentunya masih banyak lagi.

Bicara Kepulauan Seribu, artis multitalenta, Cinta Laura Kiehl belum lama ini membagikan potret dirinya saat berada di sana.

Gadis berdarah Jerman ini terlihat cantik mengenakan baju seksi. Yuk intip potret menawan Cinta Laura saat berada di Pulau Seribu. Berikut ulasannya seperti dikutip dari akun Instagram resminya.

Berkostum mermaid di Pulau Ponco

Pose cinta Laura di atas kapal ini terlihat menawan banget ya okezoners. Ia memakai baju renang ala mermaid justru malah terlihat seperti mermaid sungguhan kan? Dalam unggahannya pun ia mengatakan bahwa ini merupakan petualangan putri duyung ke 2 kalinya versi Cinta Laura.

“Mermaid adventures part 2! Getting out of the city for the weekend. Enjoy your Saturday everyone! 🧜‍♀️” tulis cinta di akun Instagram @claurakiehl.

Balutan serba putih



Gadis yang pernah menempuh pendidikan di Universitas Columbia, New York dengan predikat cumlaude ini terlihat cantik mengenakan dress pantai berwarna putih.

Tampilannya bak bidadari turun di siang hari yang cerah di Pulau H dengan latar laut biru yang bersih dan juga memanjakan mata.

One piece swimsuit Gemar berolahraga, Cinta Laura memiliki tubuh yang dibilang body goals lho okezoners. Dalam unggahannya tersebut pun ia terlihat mengenakan one piece swimsuit berwarna merah yang memperlihatkan lekuk tubuh indahnya jadi terlihat semakin seksi. Ditambah kacamata yang bertengger di wajahnya membuat ia semakin perfect. Melihat Cinta, kamu jadi makin cinta enggak nih guys?