SIAPA yang tidak ingin berkunjung ke Pulau Dewata yang menyuguhkan keindahan laut bak surga dunia? Wisatawan domestik maupun asing banyak yang ingin menikmati hamparan laut eksotis juga wisata lain yang ada di Bali.

Sejumlah artis Indonesia maupun luar negeri juga berbondong-bondong datang berlibur ke pulau ini lho. Tak hanya ke pantai, biasanya mereka pun nongkrong cantik di kafe yang lagin hits di Bali.

Seperti Palmilla Bali, tempat yang menjadi buruan wisatawan. Kafe dan juga restoran yang berada di kawasan Badung, Bali ini menghadirkan suasana yang memanjakan mata pengunjungnya, termasuk public figure lho.

Kesan unik seperti kolam renang yang bersandingan dengan laut serta ayunan gantung menjadi ciri khas tempat ini. Kira-kira siapa saja artis Indonesia yang mengunjungi tempat ini ya?

Jessica Iskandar

Wanita yang kerap disapa Jedar ini sedang menetap di Bali bersama sang anak di tengah pandemi covid-19. Pada unggahan di instagram @inijedar ia terlihat membagikan potret dirinya sedang berada di Palmilla Bali dengan menggunakan pakaian pantai bertotol macam celana pink serta kacamata yang bertengger di hidungnya. Pose di atas ayunan dengan latar keindahan pantai dan bersihnya pasir membuat kesan Jedar semakin cantik di Palmilla Bali. Ada yang mau nyusul Mommy Jedar ke Bali enggak nih Okezoners?

Yasmine Leeds Wildblood

Yasmin Wildblood, wanita yang saat ini sedang berada di Bali bersama keluarganya pun terlihat membagikan postingannya saat berada di Palmilla Bali. Istri Abi Yapto ini terlihat sangat cantik dengan wajah blasterannya menggunakan skirt putih dan baju crop lengan panjang biru dongker serta rambut yang tergerai. Pesona mama muda di Bali ini memang luar biasa ya, Okezoners.

Angela Gilsha Panari

Bintang sinetron Samudra Cinta ini merupakan gadis cantik asli Bali . Memiliki darah blasteran Italia-Bali, Angela Gilsha juga terlihat sering pulang ke kampung halamannya di Denpasar nih. Saat di Bali, ia juga terlihat datang ke Palmilla Bali dan berpose di atas ayunan yang membuat dirinya terlihat sangat eksotis berlatar bar.

Elma Agustin Ex Princess

Mantan kekasih Kevin Aprilio sekaligus mantan ex girl grup Princess, Elma Agustin terlihat membagikan unggahannya bersama sang kekasih di Palmilla Bali. Pada unggahan tersebut, ia menulis caption bahwa bukan pergi kemana tapi dengan siapa. Terlihat sekali bahwa ia dan sang pacar sangat menikmati liburan bersama di Bali.

“In life it’s not where you go , it’s who you travel with 👫❤️ “ tulis Emla di laman instagram pribadinya @elmaaa_e

Shafa Harris

Shafa Harris yang belum lama ini dikabarkan putus dengan Bastian Steel ex Coboy Junior juga terlihat berlibur di Bali. Potret gadis di Palmilla Bali yang sempat viral karena melabrak Jennifer Dunn di depan umum ini terlihat cantik sambil memegang gelas dan duduk di atas kursi pantai. Sendirian banget nih Neng Shafa fotonya?