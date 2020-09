JESSICA Iskandar, salah satu selebriti yang terkenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Bahkan, kalau liburan, perempuan yang akrab disapa Jedar ini enggak tanggung-tanggung memilih lokasi wisata dan penginapan mewah.

Baru-baru ini, Jessica Iskandar juga memutuskan untuk pindah ke Bali. Hal ini sempat menjadi tangis haru di antara teman-teman Jedar yang berharap ia dapat tinggal di Jakarta lebih lama lagi.

Jelas saja Jessica Iskandar memilih Bali, Pulau Dewata ini memang menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Maka tak heran jika Bali menjadi incaran para turis internasional. Bahkan untuk mereka yang berada di bumi bagian utara sekalipun.

Baca Juga: 4 Restoran Sawah khas Bali, Langganan Artis sampai Presiden Jokowi

Karena hobi jalan-jalan, Jedar baru-baru ini memperkenalkan teman jalan-jalannya kepada publik. Hal ini pun ia bagikan melalui postingannya yang diunggah di Instagram.

"Di usia 6 tahun tiba-tiba EL Barack jadi my trip my adventure banged. Serasa pas sekali pindah hidup di Bali yang alamnya indah. I’m in love with this little man everyday! Si Bali boy and si Mother Nature❤️😍," tulis Jedar di Instagram.

Ya, teman jalan-jalannya itu adalah putranya sendiri yang saat ini tengah memasuki usia 6 tahun. Memang tidak ada yang lebih menyenangkan bagi seorang ibu selain berbagi kebahagiaan terhadap anaknya sendiri kan Okezoners? Sementara itu, keakraban antara El dan Jedar sangat terlihat jelas ketika mereka sedang bermain di salah satu air terjun di Bali. Di sana, baby El terlihat mengenakan swimsuit lengan panjang berwarna biru tua, sedangkan ibunya terlihat mengenakan bikini bernuansa ungu muda. Peluk serta cium dari ibunda yang terlihat di sana juga mengartikan bahwa baby El adalah segalanya bagi Jedar. Bahkan yang harganya tak ternilai dengan harta!