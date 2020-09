BALI masih menjadi destinasi wisata paling populer yang dikunjungi sederet wisatawan di tengah pandemi Covid-19. Pesona Bali yang sangat memikat membuat wisatawan memilih pulau tersebut sebagai destinasi wisata liburan bersama keluarga ataupun orang terkasih.

Pantai, pegunungan, tempat berbelanja dan masih banyak wisata di Bali yang menjadi buruan wisatawan. Wisata favorit di Pulau Dewata yang paling memanjakan traveller adalah pantai yang sangat indah dan pastinya membuat kamu betah lama-lama di sana.

Artis cantik Indonesia sekaligus mama muda dua anak, yakni Yasmine Wildblood terlihat sedang berada di Bali bersama keluarga lho Okezoners. Kira-kira gimana ya keseruan keluarga Yasmine saat di Bali? Yuk intip potret liburan seru bintang film 'Anugerah' ini.

Riding Bersama Keluarga





(Foto: Instagram/@yaswildblood)

Bukan hanya menikmati indahnya pantai saja. Liburan Yasmine bersama keluarga di Bali tidak ia lewatkan untuk mengendarai Atv menyusuri sungai bersama keluarga di Ubud, Bali. Dalam unggahannya pun ia menuliskan caption dalam Bahasa Inggris yang menjelaskan aktivitas riding-nya. Wah, asyik banget nih Yasmine.

@yaswildblood : “Riding the river 🌊” tulisnya.

Pose bareng keluarga

Cuaca panas di Bali tidak membuat Yasmine hanya berdiam di villa saja lho Okezoners. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pun ia membagikan potret bersama keluarga kecilnya di bawah terik matahari dengan pemandangan yang hijau dan cuaca cerah sebagai latarnya.

(Foto: Instagram/@yaswildblood)

“Saking panasnya sampe ada yg buka baju sama gak bisa melek ☀️” tulis @yaswildblood.

Diapit dua putri cantiknya

Wanita berdarah Indonesia-Inggris yang memiliki 2 anak perempuan cantik ini terlihat mengenakan pakaian yang sama di Sanur, Bali. Pose tersenyum sambil dipeluk sang anak, Yasmine duduk di atas kursi rotan nih Okezoners.

(Foto: Instagram/@yaswildblood)

Ia juga memberikan deskripsi hati terhadap potret bersama kedua buah hatinya tersebut. “My baby girls 🤍 #SeraphinaRose #SophiaAyana” demikian bunyi caption di laman Instagram @ yaswildblood.

Berwisata ke Bali Zoo

Yasmine membagikan potret dirinya bersama keluarga saat berada di Bali Zoo. Ia turut mengunggah caption yang menjelaskan bahwa anak-anaknya sangat senang berkunjung ke Bali Zoo.

(Foto: Instagram/@yaswildblood)

“Had such a great time in @balizoo yesterday. The kids especially liked the Sumatran Elephants, Deers and Tigers. It’s a great place for families to visit. The health protocols are very proper and the zoo itself is very clean. We will definitely be back! 🐘🦒🐅”

Unggahannya pun mendapat komentar lucu dari netizen yang salah fokus dengan kaki Yasmine.

@ros_maya : “Kakinya bukan gaya ya ka, tapi nahan anak🤭”

Anggun dengan dress biru Bukan foto bersama keluarga. Kali ini Yasmine membagikan posenya saat berada di Pantai Kuta dengan dress pantai berwarna biru yang membuat dirinya semakin cantik. (Foto: Instagram/@yaswildblood) Suasana di sana pun sangat mendukung potret Yasmine Wildblood di bawah langit biru dan awan putih. Netizen pun menuai komentar terkait foto cantik Yasmine tersebut. “I see skies of blue and clouds of white ☁️” tulis @yaswildblood @riniyulianti : “😍😍😍” @gitashalini : “Cantik banget Mien....” @shenyandrea : “Cantik banget cie kamu le 😍♥️”