SEBAGAI salah satu pusat pariwisata dunia, Inggris terbilang sangat terbuka bagi wisatawan asing yang hendak melakukan perjalanan wisata di masa pandemi Covid-19. Satu-satunya barrier atau tantangan yang harus dilalui wisatawan adalah melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari setelah memasuki wilayah Inggris.

Sementara untuk persyaratan lainnya, pemerintah Inggris masih menerapkan peraturan yang sama seperti sebelum pandemi Covid-19 melanda. Wisatawan hanya perlu menyiapkan sejumlah dokumen penting di antaranya, passport dan visa yang masih berlaku.

Lantas, bagaimana bila wisatawan telah menjalankan karantina mandiri selama 14 hari? Head of Media and Comms British Embassy Jakarta, John Nickell menuturkan, wisatawan dapat langsung melakukan aktivitas wisata sesuai dengan tujuan dan rencana awal mereka.

Selain itu, bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berada di Inggris dan terdiagnosis positif Covid-19, John mengatakan pemerintah Inggris akan menanggung seluruh biaya pengobatannya.

"Mereka akan langsung mendapat treatment untuk mencegah penularan yang lebih luas. Dan semua biayanya itu gratis," kata John saat berbincang dengan Okezone via sambungan telefon, Selasa, 22 September 2020.

Kendati demikian, wisatawan diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama berada di Inggris, terutama saat mengunjungi objek wisata dan tempat umum lainnya.

Nah, bagi Anda yang dalam waktu dekat ini berencana traveling ke Inggris, berikut Okezone rangkumkan beberapa persyaratan dan informasi yang wajib Anda ketahui.

Tak perlu tunjukkan hasil PCR/rapid test

PCR/Negative Covid-19, tidak diperlukan pada saat tiba di Inggris. Namun, setiap wisatawan dari Indonesia wajib untuk karantina mandiri selama 14 hari. Silahkan cek ke maskapai penerbangan masing-masing, apabila Covid-19 test masih diperlukan.

"Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk wisatawan Indonesia, tetapi seluruh wisatawan asing dan Warga Negara Inggris yang baru saja melakukan perjalanan mancanegara," ungkap John.

Wajib isi formulir online soal lokasi karantina mandiri

Sebelum tiba di Inggris, WNI wajib mengisi formulir online dan memberitahukan lokasi dimana Anda akan melakukan karantina mandiri, melalui link situs https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

"Formulir ini setidaknya harus diisi 48 jam sebelum tiba di Inggris," kata John.

Pemerintah Inggris telah terapkan protokol kesehatan ketat

Seluruh bisnis pariwisata di Inggris, termasuk di antaranya perhotelan, objek wisata, transportasi, dan restoran dilaporkan telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Hal ini ditandai dengan adanya logo 'We're Good to Go' yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Inggris. Informasi seputar hotel, restoran, dan objek wisata yang telah memenuhi protokol kesehatan tersebut bisa diakses pada situs https://www.visitbritain.org/business-advice/were-good-go-industry-standard.