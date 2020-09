INGGRIS tetap membuka pintu pariwisata bagi wisatawan asing yang hendak melakukan kunjungan selama masa pandemi Covid-19. Tak terkecuali bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Wisatawan hanya perlu memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk melengkapi dokumen yang notabennya sama seperti syarat kunjungan sebelum pandemi Covid-19 melanda. Hal tersebut dijelaskan secara gamblang oleh, Head of Media and Comms British Embassy Jakarta, John Nickell.

"Regulasinya masih sama. Bila wisatawan sudah memiliki visa yang valid tetap bisa berkunjung ke Inggris. Bagi yang belum, masih bisa apply untuk visa turis," tuturnya, saat berbincang dengan Okezone, Selasa, 22 September 2020.

Kendati demikian, John mengatakan, seluruh wisatawan asing maupun Warga Negara Inggris yang baru saja kembali dari perjalanan mancanegara, mereka diwajibkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari.

John tidak menampik, bahwa regulasi inilah yang mungkin akan memberatkan para wisatawan asing. Artinya, bila seseorang memang berencana untuk traveling ke Inggris, mereka mau tidak mau harus menyiapkan budget ekstra untuk melakukan karantina mandiri.

Nah, bagi Anda yang dalam waktu dekat ini berencana traveling ke Inggris, berikut Okezone rangkumkan beberapa persyaratan dan informasi yang wajib Anda ketahui.

Tak perlu tunjukkan hasil PCR/Rapid

Hasil PCR/Negative Covid-19, tidak diperlukan pada saat tiba di Inggris. Namun, setiap wisatawan dari Indonesia wajib untuk karantina mandiri selama 14 hari. Silakan cek ke maskapai penerbangan masing-masing, apabila Covid-19 test masih diperlukan.

"Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk wisatawan Indonesia, tetapi seluruh wisatawan asing dan Warga Negara Inggris yang baru saja melakukan perjalanan mancanegara," ungkap John.

Wajib isi formulir online informasikan lokasi karantina mandiri

Sebelum tiba di Inggris, WNI wajib mengisi formulir online dan memberitahukan lokasi dimana Anda akan melakukan karantina mandiri, melalui link situs https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

"Formulir ini setidaknya harus diisi 48 jam sebelum tiba di Inggris," kata John.

Pemerintah Inggris terapkan protokol kesehatan ketat

Seluruh bisnis pariwisata di Inggris, termasuk di antaranya perhotelan, objek wisata, transportasi, dan restoran dilaporkan telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Hal ini ditandai dengan adanya logo 'We're Good to Go' yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Inggris.

Informasi seputar hotel, restoran, dan objek wisata yang telah memenuhi protokol kesehatan tersebut bisa diakses pada situs https://www.visitbritain.org/business-advice/were-good-go-industry-standard.