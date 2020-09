ADA alasan baru untuk liburan ke Yogyakarta. Salah satunya mengeksplorasi keunikan Bandara Internasional Yogyakarta, diresmikan Presiden Joko Widodo pada 28 Agustus lalu. Apa saja daya tariknya?

Dilansir Okezone situs resmi Angkasa Pura I, Rabu (23/9/2020), Bandara Internasional Yogyakarta memiliki terminal penumpang seluas 219.000 meter persegi. Sehingga bandara ini dapat menampung hingga 20 juta penumpang per tahun, atau 11 kali lebih besar dari Bandara Adisutjipto, yang dapat menampung 1,8 juta penumpang per tahun.

Bandara ini juga memiliki landas pacu (runway) sepanjang 3.250x45 meter, dengan shoulder (bahu runway) 15 meter di kedua sisi. Juga memiliki tingkat kekerasan PCN (Pavement Classification Number) 107.

Direktur Utama Angkasa Pura Airports Faik Fahmi menjelaskan, Bandara Internasional Yogyakarta punya fasilitas Penyelamatan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Kategori 8. Sehingga bandara ini bisa jadi tempat parkir pesawat Boeing 777-300 dan Airbus A380.

"Spesifikasi ini membuat YIA mampu didarati oleh pesawat berbadan besar dan terberat seperti Boeing 777-300 dan Airbus A380,” ujar Faik lewat keterangan resminya.

Lebih lanjut Fahmi menambahkan, YIA nantinya juga didukung aksesibilitas multimoda. Seperti jalan tol dan kereta bandara yang akan terhubung langsung dengan bandara.

Baca Juga: Liburan ke Inggris Tak Perlu Swab Test, tapi Harus Lakukan Ini

Saat ini, YIA didukung moda transportasi umum seperti Damri, SatelQu, taksi bandara, taksi online, dan kereta dari stasiun terdekat Stasiun Wojo yang dapat ditempuh 10 menit dari bandara. Pilihan moda transportasi ini akan semakin memudahkan para penumpang pengguna jasa bandara.

Selain itu, desain interior Bandara Internasional Yogyakarta juga dirancang khusus memadukan unsur tradisional dan modern yang sangat kental. Ada beberapa spot dan tugu di YIA yang terinspirasi dari objek wisata dan kebudayaan di Yogyakarta. Mulai dari Semar Tinandu, Hamemayu Hayuningrat, Gunungan Wayang, Bale Kambang, Taman Sari, hingga Plengkung Gading.

Masing-masing spot tentunya memiliki makna filososi tersendiri. Di samping itu, desainnya yang terlihat minimalis dan modern pun juga cocok untuk dijadikan tempat foto yang Instagramable.

Berikut Okezone rangkumkan 4 spot foto di Bandara Internasional Yogyakarta yang bisa jadi referensi Anda.

Gunungan Wayang

(Foto: Instagram/@eko.wawan.311)

Saat memasuki area Bandara Internasional Yogyakarta, Anda akan langsung disambut oleh tugu wayang raksasa yang juga dikenal dengan sebutan Gunungan Wayang. Tugu ini menjadi salah satu spot favorit wisataaan untuk berfoto ria karena tampilannya terlihat sangat menakjubkan, apalagi cuaca sedang cerah. Langit biru akan menyempurnakan foto yang Anda abadikan.

Plengkung Gading

Di area kedatangan atau pintu masuk bandara, Anda akan langsung disambut oleh interior bergaya modern yang terinspirasi dari bangunan Plengkung Gading di kawasan Keraton Jogja. Spot inilah yang menjadi salah satu incaran wisatawan karena tampilannya terlihat sangat aesthetic dihiasi atap-atap berbentuk bulat dengan kaca transparan. Jadi jangan lupa meluangkan waktu untuk berfoto di spot ini ya, Okezoners!

Bedhaya Kinjeng Wesi

(Foto: Instagram/@macytukangngayap)

Spot foto Instagramable selanjutnya adalah Bedhaya Kinjeng Wesi (Tarian Capung Besi). Instalasi ini merupakan karya seniman Ichwan Noor berupa patung bidadari yang terbuat dari alumunium. Gestur patung-patung ini menyimbolkan gerakan pesawat terbang lho, Okezoners!

Ornamen khas Yogyakarta

(Foto: Instagram/@jimmysugiarto81)

Bagi pencinta seni, Anda akan sangat dimanjakan ketika menyambangi Bandara Internasional Yogyakarta. Bukan tanpa alasan, bandara ini didukung dengan karya seni dan ornamen khas Yogyakarta yang sangat kental. Seperti wahana bermain anak Among Bocah, Tetanduran, Palihan, Kebonrejo, Jangkaran, Among Tani, Dagang Layar, Jogja on The Move, hingga Lawang Papat.

Kehadiran karya seni tersebut membuat siapa saja yang berada di bandara ini merasa sudah berada di tengah Kota Yogyakarta.