BERBEDA dengan sejumlah negara di kawasan Eropa, Inggris justru menyambut kunjungan wisatawan asing di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, wisatawan tidak perlu menunjukkan surat bebas Covid-19 untuk traveling ke negara kerajaan tertua di benua Eropa itu.

Untuk dapat berwisata dan memasuki wilyah Inggris, Head of Media and Comms British Embassy Jakarta, John Nickell menjelaskan bahwa wisatawan hanya perlu menyediakan dokumen yang sama seperti sebelum pandemi Covid-19 melanda.

"Regulasinya masih sama. Bila wisatawan sudah memiliki visa yang valid tetap bisa berkunjung ke Inggris. Bagi yang belum, masih bisa apply untuk visa turis," ujar John Nickell saat dihubungi Okezone via sambungan telefon, Rabu (23/9/2020).

Di samping itu, lanjut John Nickell, pemerintah Inggris juga telah melakukan berbagai upaya guna mencegah penyebaran virus yang berasal dari Kota Wuhan, China.

Salah satunya dengan meluncurkan program 'We're Good To Go'. Program tersebut diinisiasi untuk memastikan seluruh sub sektor pariwisata di Inggris telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.

Tak pelak di masa transisi new normal ini, pemerintah Inggris gencar melakukan promosi wisata guna menggaet kembali minat wisatawan asing.

Kebetulan, jelang akhir September, Inggris mulai memasuki awal dari musim gugur yang akan berlangsung hingga November. Pada musim inilah, ada berbagai hal menarik yang dapat dijumpai wisatawan.

Mulai dari suaranya, wanginya yang khas, cuaca yang sejuk, daun-daun yang memunculkan warna-warna yang cantik, dan hal-hal menarik lainnya.

Untuk lebih lengkapnya, berikut 6 alasan berlibur ke Inggris Raya pada saat musim gugur, seperti dikutip Okezone dari siaran pers British Embassy Jakarta.

(Foto: The Culture Trip)

Daun-daun berubah warna

Keindahan warna dedauan yang meranggas, memunculkan warna yang indah. Apalagi saat terkena sinar matahari, warnanya terlihat sangat cantik dari orange, kuning keemasan dan merah hingga coklat.

Tempat yang bisa Anda kunjungi di London seperti Richmond Park yang merupakan rumah dari 630 rusa, Hyde Park & Kensington Gardens dimana kamu dapat melihat angsa dan jangan lupa membawa kacang untung memberi makan tupai.

Warna cahaya yang mencolok

Warna-warna musim gugur yang mempesona dan natural dihiasi gradiasi garis-garis merah muda dan emas di langit. Di musim gugur matahari tidak terbit setinggi langit, yang menjadikan matahari yang terbit lebih awal, tetapi terbenam lebih akhir.

Untuk melihat keindahan langit Autumn, Anda bisa mengunjungi Taman Nasional seperti Pembrokeshire Coast National Park di Wales, The South Downs National Park, Exmoor National Park dan Galloway Forest di Scotland.

Menikmati desa cantik dan sempatkan nongkrong di kafe/bar

Jalan-jalan di pedesaan Inggris adalah salah satu suguhan musim gugur di Inggris, meskipun mungkin sedikit dingin. Inggris terkenal dengan desa cantiknya seperti Bibury. Desa ini dikatakan sebagai desa terindah menurut seniman Inggris.

Selain itu ada Desa Castle Combe dan Desa Rye yang jaraknya hanya 1 jam 30 menit hingga 2 jam naik kereta dari London. Setelah atau setengah jalan, jangan lupa mampir di pub atau kafe yang disertai dengan perapian kayu untuk menghangatkan tubuh.

Bersantai di dalam ruangan Ketika cuaca menjadi alasan untuk tetap di dalam ruangan, Anda dapat menikmati secangkir teh hangat dan scone yang lezat di “Tea Room” atau ruang minum teh. Pemandangan dengan warna musim gugur, dan sinar matahari, yang membuat Kamu lupa akan suhu dingin dan mejadikan tempat bersantai yang ideal. Anda bisa mencoba afternoon tea yang terkenal di Inggris yaitu Betty's Tea Rooms di Yorkshire, dan beberapa instagrammable kafe di London seperti Dalloway Terrace, Peggy Porschen dan Brigit's Bakery yang menyuguhkan pengalaman unik dari Afternoon Tea Bus Tour di London. Pemandangan indah seperti lukisan Musim gugur mengeluarkan palet alaminya ketika Anda mengunjungi hutan, taman, dan kebun di Inggris. Tentu saja, ini adalah waktu yang ideal untuk perjalanan romantis dengan pemandangan musim gugur yang sangat indah Bersama teman dan keluarga. Kunjungi salah satu destinasi populer yaitu Lake District yang memiliki 16 danau, hutan, bukit dan gunung yang begitu indah ditambah dengan warna musim gugur. Waktu yang tepat untuk berolahraga outdoor Berjalan kaki mungkin sedikit melelahkan bagi sebagian orang, tetapi bagi Anda yang sanggup berjalan atau bersepeda lebih jauh, Anda akan dihadiahi dengan keindahan panorama alam seperti di lukisan. Tentunya, aktivitas berolahraga akan terasa lebih sejuk dan nyaman. Nah, dataran tinggi Skotlandia atau yang disebut Scotish Highlands merupakan tempat yang wajib kunjungi, apabila Anda ingin berolahraga dengan pemandangan menakjubkan.