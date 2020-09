BALI memang tempat wisata yang memancarkan keindahan alam luar biasa terutama pantai. Rose BLACKPINK pun sampai kepincut dengan Bali dan betah liburan di sana.

Saat berada di Bali, Rose BLACKPINK mengunjungi banyak spot cantik yang menjadi incaran turis dunia. Saat itu, personel girl grup favorit banyak kalangan ini menghabiskan libur Natal dan akhir tahun.

Dia pun berbagi keseruan liburan di media sosial. Makin penasaran kan ingin melihat keseruan Rose BLACKPINK saat liburan ke Bali? Dilansir Okezone dari lama Instagram pribadinya @roses_are_rosie, yuk intip potretnya!

Cantiknya Rose BLACKPINK di Seminyak, Bali

Seminyak memang merupakan tempat yang ramai dikunjungi wisatawan di Bali. Banyak nya tempat di Seminyak seperti kafe, penginapan dan tempat belanja hingga pantai menjadi buruan para turis lokal maupun asing. Nah, Rose BLACKPINK juga enggak mau melewatkan nih, Okezoners. Ia terlihat cantik dengan pose duduk, rambut blonde ditutup topi dengan dress floral pendek.

Penggemar Rose pun turut membanjiri kolom komentar Instagram pemilik suara merdu ini.

“Itu di Bali😭😭😭," kata @elyrmy***.

“Love the pictures. “Take good care of yourself sweetie 💗💗”🖤” @iaallou****.

Potret di atas hammock

Perempuan 23 tahun ini membagikan pose di atas hammock dengan pose yang polos dan memakai topi hitam kesayangannya.

Rose BLACKPINK juga membuat caption dengan simbol pohon kelapa didukung dengan latar foto pepohonan hijau di belakangnya.

“🌴,” tulisnya.

Berkunjung ke Potato Head

Suasana pantai, kolam renang dan pohon kelapa mendukung pose blacklight pelantun lagu Ice Cream ini loh, Okezoners. Rose BLACKPINK juga terlihat sedang menikmati indahnya pantai yang memanjakan mata di Desa Potato Head, Bali.

“Bali updates for u,” tulisnya di caption Instagram @roses_are_rosie

Menikmati sunset terakhir akhir tahun

Perempuan yang lahir di Auckland, New Zealand ini membagikan back pose sambil menggendong tas ransel besar. Ia terlihat menikmati keindahan sunset terakhir di akhir tahun seperti yang ia tulis dalam caption Instagramnya menggunakan bahasa Korea.

Berharap bisa kembali ke Bali

Setelah menikmati liburannya di Bali, Rose BLACKPINK yang pergi tidak sendiri pun mengucapkan terima kasih terhadap Pulau Dewata yang sudah membuat dirinya puas selama berada di sana.

“More from Bali. We hope to be back Indonesia 🤍 Thank you for having us," ungkapnya.