SHANDY Aulia sedang liburan ke di Bali bersama anaknya, Claire Herbowo dan suaminya, David Herbowo. Mereka tamasya di di Bali Safari Park.

Shandy Aulia sedang menikmati liburan serunya bersama keluarga kecilnya. Di Bali Safari Park, Shandy Aulia mengajarkan Claire untuk dekat dengan aneka binatang.

Ya, Bali Safari Park berada di daerah Gianyar Bali ini menghadirkan beragam jenis satwa. Sehingga Shandy Aulia kepincut datang kesini, sama seperti banyak wisatawan domestik maupun asing.

Seperti apa ya potret keluarga Shandy Aulia saat tamasya ke Bali Safari Park? Yuk intip keseruannya, dilansir Okezone dari Instagram @shandyaulia.

Baca Juga: Mesranya Audi Marissa dan Anthony Xie Honeymoon di Puncak Bogor, Serasa di Bali

Potret keluarga Shandy Aulia di atas Jeep

Berkunjung ke Bali, Shandy memanfaatkan liburannya kali ini untuk datang ke Bali Safari Park bersama anak dan suaminya. Pada unggahan di instagram pribadinya, Shandy membagikan potret dirinya dan keluarga di atas mobil Jeep dengan pakaian santai.

Ia menulis caption Instagramnya bahwa ini kali pertama ia dan suami membawa Claire ke Bali Safari Park

“First time @missclaireherbowo at the zoo 🦓🦌🦏🦒🐵 @balisafari ❤️ #7monthsoldbabygirl💕 #zooforthefirsttime #parenthood”, tulisnya di akun instagram @shandyauliaS

Claire dan sang ayah kasih makan zebra

Potret Claire di pangkuan Shandy sedang memberikan makan kepada zebra. Momen ini memperlihatkan bayi berusia 7 bulan ini sangat berani ya, Okezoners. Sang ayah pun turut membantu Claire menyuapi zebra dengan sayuran. Duh, serunya!

Beraninya Claire kasih wortel ke rusa

Masih di Bali Safari Park, kali ini Claire ditemani sang ayah sedang memberi makan rusa dengan wortel. Wah, rusanya seneng nih dikasih makan sama putri cantik Shandy Aulia.

Bangganya Shandy dan suami terhadap keberanian Claire

Dalam potret ini, Shandy Aulia menuliskan unggan keberanian Claire selama berpetualang melihat satwa di Bali Safari Park. Sebagai ibu, tentunya ia sangat bangga kepada Claire serta senyum gemas turut mewarnai potret tersebut.

“On our way to the zoo! 🦓🦏🦒🦌 Be brave little one @missclaireherbowo ☀️ All the adventures start with first step! ❤️ #firsttimezootrip #7monthsoldbaby #parenthood” unggahan caption @shandyaulia di Instagram pribadinya.