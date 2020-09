MANTAN teman duet Benyamin Sueb, Ida Royani, senang berbagi potret libuan di media sosial. Dia senang menjelajahi aneka destinasi wisata Indonesia juga mancanegara.

Saat liburan gayanya stylish dan awet muda. bahkan dia juga masih menyempatkan liburan bareng sang suami, Keenan nasution, juga putrinya, termasuk Jenahara Nasution.

Yuk intip serunya penyanyi legendaris Indonesia, Ida Royani, saat liburan demi melepas penat. Ini dia ulasannya yang bisa Anda simak.

Potret Ida Royani di Tugu Negara bersama suami

Wanita kelahiran Jakarta, 67 tahun silam ini membagikan potret saat dirinya sedang berada di Tugu Negara, Kuala Lumpur bersama sang suami, yang merupakan penyanyi rocker Indonesia. Dalam unggahan tersebut, pelantun lagu Hujan Gerimis ini terlihat cantik dengan topi boater dan kacamata yang bertengger di wajahnya.

“Tugu Negara KL” tulisnya di laman Instagramnya.

Baca Juga: Mesranya Audi Marissa dan Anthony Xie Honeymoon di Puncak Bogor, Serasa di Bali

Pose di Warratina Lavender Farm

Kali ini, bintang film Tarzan Kota ini membagikan potret dirinya saat berada di Warratina Lavender Farm, Australia. Meski sudah tidak lagi muda, tetapi paras cantik mantan teman duet Benyamin Sueb ini sukses memukau di tengah bunga lavender.

Pengikut di Instagramnya pun terkesima dengan kecantikan bintang senior Indonesia ini.

“Smoga Allah paring sehat," ucap @henn**ariwati.

“Masya Allah. Mbak Ida makin cantik aja..," kata @annej**ilah.

Ida Royani diapit 3 anak perempuannya

Mengikuti paras cantik sang ibu, pada potret di Bogor, Jawa Barat. Ida Royani terlihat diapit oleh ketiga anak perempuannya yang cantik dan juga berhijab. Tidak lupa, keluarga ini berpose menggunakan kacamata yang semakin terlihat sangat kompak lho, Okezoners. Dilansir Okezone dari Instagram Jenahara Nasution, foto tersebut diambil oleh sang ayah.

“With my mama, big sister and little sister all together.

Taken by le dad 🖤,” tulis @jenaharanasution di laman Instagram pribadi miliknya.

Kerennya style Ida Royani

Brexit Jogja atau Tebing Breksi merupakan tempat wisata yang berada di wilayah Sleman, Jawa Tengah. Nah, Ida Royani menjadi salah satu wisatawan yang pergi ke sana nih, Okezoners.

Dalam unggahannya di Instagram @idaroyani, meskipun sudah tidak lagi muda ia masih tampak memukau dengan floppy straw dan pakaian serba merah. Tidak lupa kacamata yang semakin menambah kece gaya liburan ibu anak 3 tersebut.