PANTAI Bali disukai turis karena asyik buat berjemur sambil berbikini. Tak terkecuali artis cantik Shandy Aulia, mengajak si kecil, Baby Claire, mengunjungi pantai Bali.

Selama liburan ke pantai Bali, bintang film Eiffel I'm In Love ini berbagi keceriaan bersama keluarga kecilnya. Dalam unggahan di laman Instagram pribadinya, Shandy Aulia membagikan potret bahagia bersama anak dan suami, David Herbowo, sambil mengenang masa romantisnya dulu loh.

Nah, gimana ya keseruan Shandy Aulia saat berada di pantai Bali lebih lanjut? Yuk intip potret bahagia Shandy Aulia, ditulis Okezone, Kamis (24/9/2020).

Menunggu sunrise bareng suami

Shandy Aulia menikmati pemandangan pantai berdua bareng suaminya. Mereka sangat menikmati ombak yang tenang di bawah payung dan beralaskan tikar, sambil menikmati hidangan sarapan sembari menantikan sunrise. Romantis banget ya!

“Waiting for sunrise ☀️,” tulisnya di akun Instagram @shandyaulia.

Potret keluarga bahagia ala Shandy Aulia

Baru dikarunia anak perempuan pada 12 Februari 2020 lalu, Shandy dan David terlihat sangat menikmati liburannya kali ini di Bali. David yang terlihat menggendong sang anak serta Shandy yang terlihat senyum ke arah ayah dan anak tersebut.

Dalam unggahan tersebut, netizen juga turut memberikan komentar baik kepada keluarga kecil ini.

“Good Family,” kata @christyban**n_.

“❤️❤️❤️❤️❤️❤️," tambah netizen lainnya.

Cantik berbikini

Liburan ke pantai sepertinya kurang lengkap kalau tidak menggunakan bikini. Ya, Shandy Aulia menikmati pantai Bali mengenakan bikini nuansa kuning motif kotak-kotak. Lekuk tubuhnya dipamerkan sambil menggendong Baby Claire. Netizen pun sukses dibuat gagal fokus nih!

"Aku aja yang wanita ngezoom 😅🤣 parah mulusnya," ucap @yoha***yara_.





Kompaknya Shandy dan Claire pakai baju kembar

Pakai baju kembar dengan sang anak, Shandy terlihat semakin cantik. Pantai yang menjadi latar mereka berfoto juga mendukung pose sempurna ibu dan anak ini, ya. Wanita 33 tahun ini juga menuliskan caption yang menggambarkan sangat mencintai Claire Herbowo yang merupakan putrinya.

“Love you more than the deep blue sea 🌊☀️❤️ @missclaireherbowo #claireherbowo #firstbeachtrip #motherdaughter,” tulisnya.

Romantisnya Shandy Dan David Herbowo saling menatap

Potret Shandy yang satu ini bikin kamu envy enggak, Okezoners? Pemeran Tita dalam film Eiffel I'm In Love ini saling pandang dengan sang suami di pantai lho. Lucunya, pose Claire bikin gagal fokus sehingga komentar lucu dari netizen turut membanjiri postingan tersebut okezoners.

“Aku ngantuk tahu. Eh malah pandang-pandangan kan aku syebeeelll 😢😅," kata @desy**satari.

“Claire said : Pengen tatap-tatapan kaya Mama Papa tapi sama siapa 😖,” sahut @ay**taa_.

”Katanya daddy aku no.1, ko aku dicuekin sih. Dohh 😝," ungkap @fadilayu****.

Mengenang masa romantis

Pantai di Bali memiliki kesan romantis dan cerita bersejarah untuk pasangan Shandy Aulia dan David Herbowo. Pasangan yang menikah hampir 9 tahun lalu ini terlihat semakin awet tanpa diterpa gosip miring. Potret Shandy dan Claire di The St. Regis Bali Resort, turut menjelaskan kenangan romantis bersejarah antara Shandy dan sang suami dulu.

“Claire... di pantai ini hampir 9 tahun yang lalu mommy daddy menikah di sini terus daddy kejar-kejaran sama mommy gendong mommy deh 😆😂😍

sekarang mommy daddy yang kejar-kejaran dan gendong @missclaireherbowo 😆🥰. I love you so muchhhh @missclaireherbowo ❤️❤️," ungkap ibu satu anak ini.