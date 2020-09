MOMEN liburan Syahrini dan Reino Barack sukses menyita perhatian netizen Indonesia. Mereka liburan manja menggunakan jet pribadi ke Candi Borobudur.

Pada unggahan foto di Instagramnya, pelantun tembang 'Sesuatu' itu juga tampil dalam balutan busana bernuansa glamour yang menjadi ciri khasnya selama ini. Tak pelak bila momen liburan Syahrini dan Reino Barack langsung trending topik di media sosial.

Seperti apa potret manja Syahrini pada liburan di masa transisi new normal? Berikut rangkuman ulasannya, ditulis Okezone, Kamis (24/9/2020).

Piyama motif polkadot

Meski mengenakan pakaian tidur, pesona kecantikan Syahrini tetap terpampang nyata tanpa buaian. Seperti terlihat pada foto yang satu ini, Syahrini tampak mengenakan piyama bermotif polkadot yang dipadukan dengan topi fedora berukuran besar.

Berhubung foto tersebut diabadikan saat dirinya baru bangun tidur, Syahrini menutupi bagian matanya dengan kacamata hitam. Dia pun kemudian berpose ala flying kisses seolah-olah sedang melemparkan kecupan mesra untuk para followers-nya.

"Rise and Shine, Hugs and Kisses from Borobudur!," tulis Syahrini pada keterangan foto.

Longdres motif floral Syahrini juga membagikan foto outfit cantik yang dia kenakan saat sedang berjalan santai mengitari resort mewah tempatnya menginap. Di foto itu, Syahrini tampak mengenakan longdres motif floral beraksen garis-garis, dipadukan dengan topi fedora berwarna putih. Sebagai statement fashion, Syahrini juga menambahkan belt putih berukuran besar. Cantik banget! Pose manja bareng suami Terakhir ada potret gemas Syahrini dan Reino Barack saat menikmati momen senja. Di sini, Syahrini lagi-lagi tampil totalitas mengenakan long dress beraksen garis-garis dikombinasikan dengan aksesori berupa topi fedora, dan tote bag dari Christian Dior. Di belakangnya, Reino Barack terlihat gagah mengenakan busana kasual dengan atasan kaos oblong putih, dan chino pants berwarna abu-abu. Keduanya lalu berpose mesra di sebuah spot instagramable yang telah disediakan pihak resort. Gemas banget! Pada keterangan foto, Syahrini sempat menjelaskan bahwa lokasi tempat mereka berfoto ternyata menyuguhkan panorama alam yang sangat menakjubkan. "Indahnya duduk menikmati senja sore kemarin, tepat di belakang kita, adalah 6 gunung yang menghadap ke langit sambiL menikmati sunset dengan view Borobudur. Dan yang lebih nikmatnya lagi ditemani suami yang senantiasa memanjakan istrinya," tulis Syahrini.