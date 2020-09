LUNA Maya jatuh cinta mencicipi kuliner Sunda. Dia pun ketagihan dengan masakan Sunda saat berwisata kuliner di ibu kota.

Kuliner Sunda memang terkenal dengan lalapannya beserta aneka ragam sambal. Banyak jenis kuliner Sunda yang mampu menggoyang lidah Anda.

Dalam video channel YouTube MNCTV Official dalam siaran Makan Bareng Luna, mantan Ariel NOAH ini berwisata kuliner mencicipi masakan Sunda. Saat itu, dia mengunjungi salah satu restoran Sunda milik Ruben Onsu.

Luna Maya mengaku jatuh cinta mencicipi kuliner Sunda. Karena rasa makanannya yang begitu khas menciptakan rasa lezat, segar dan tentunya pedas.

Pada kesempatan ini, Luna Maya, Cahty dan Tukul Arwana mencicipi kuliner Sunda di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Menu harga di restoran itu disamaratakan, yaitu Rp30 ribuan.

Restoran ini juga menggunakan sistem all you can take dan langsung membayar. Sesudah membayar, Okezoners juga bisa mengambil makanan sepuasnya dalam satu kali ambil.

Setelah itu, bisa langsung menuju ke meja mencicipi makanannya. Karena murah dan mengenyangkan, tak heran jika banyak pengunjung yang berdatangan untuk mencicipi kuliner Sunda ini.

Anda bisa menjajal tiga pilihan nasi, yaitu nasi liwet putih, nasi merah dan nasi liwet oncom. Ada juga banyak macam lauk dan sayuran, seperti yang dilahap Luna Maya, Cahty dan Tukul Arwana. "Kuliner Sunda benar-benar menggugah selera,” ujar Luna Maya. Apalagi jika nasi dicampur lalapan dan ditambah lauk satu dengan lauk lainnya, tentunya membuat lidah semakin ingin mencicipi. Nah, makanan yang dicoba adalah jamur crispy dan semur jengkol. Tahu enggak, di restoran ini cathy pertama kalinya makan jengkol loh! “Sebenarnya ini first time Cahty makan jengkol, jengkolnya enak banget ya,” tuturnya. Ada juga hidangan sambal mangga muda, cumi pete sambal ijo, hingga sambal embe. Rasa dan rempah yang digunakan sangat pas dan dijamin tidak pelit soal bumbu. Bagaimana menggoda bukan? Dengan porsi sebanyak itu tidak akan menguras kantong Anda.