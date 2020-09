TOKYO Disneyland akan meluncurkan wahana baru bertajuk The Enchanted Tale of Beauty and the Beast. Wahana ini menjadi pilihan alternatif bagi wisatawan di masa pandemi Covid-19.

Melansir laman Unilad, Kamis (24/9/2020), The Enchanted Tale of Beauty and the Beast rencananya akan mulai beroperasi pada 28 September 2020. Wahana tersebut dilaporkan masuk dalam kategori Fantasyland.

Baca Juga: Snorkeling Pakai Bikini di Pahawang, Aksi Nathalie Holscher Bikin Pria Gerah

Artinya, seluruh atraksi, restoran, dan toko souvenir di tempat itu memang terinpirasi dari film Beauty and the Beast. Menurut penjelasan pemilik wahana, Oriental Land Co., The Enchanted Tale of Beauty and the Beast didirikan di atas lahan seluas 47.000 m2, menjadikannya sebagai wahana bermain terbesar di Tokyo Disneyland.

Lantas apa saja daya tariknya? Setelah memasuki area wahana, pengunjung akan langsung disambut oleh sebuah kastil megah seperti yang ada di film Beauty and the Beast.

Nah, untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan, akan diputar lagu-lagu klasik yang juga merupakan soundtrack dari film tersebut.

Sebuah kereta khusus juga telah disediakan untuk membawa pengunjung berpetualang seperti di negeri dongeng. Durasinya kurang lebih 8 menit dari titik start sampai finish. Cerita dimulai dari desa Maurice's Cottage yang notabennya merupakan tempat tinggal Belle. "Pengunjung kemudian akan memasuki sebuah kastil megah dan menyaksikan kisah cinta Belle dengan seorang pangeran yang telah dikutuk menjadi seekor binatang oleh penyihir wanita yang kuat," tulis pernyataan di situs resmi Tokyo Disneyland. "Akankah Belle dan Beast menemukan cinta sejati dan menghancurkan kutukan sang penyihir?," tambah pernyataan tersebut. Selain menikmati suguhan cerita bak di negeri dongeng, wisatawan juga dapat menikmati berbagai hidangan lezat di restoran yang telah disediakan khusus oleh pihak pengelola. Atau membeli berbagai pernak-pernik bertema Beauty and the Beast di toko souvenir. Wahana ini tentu bisa menjadi pilihan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati momen liburan di masa pandemi Covid-19. Tapi ingat, selalu patuhi protokol kesehatan ya, Okezoners!