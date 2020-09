BALI dengan keindahan alamnya yang menakjubkan menjadi tujuan wisata favorit para wisatawan dari berbagai daerah. Tak jarang artis Tanah Air pun menikmati indahnya Bali, salah satunya Niken Anjani.

Beberapa waktu lalu, pemain film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI), sempat menghabiskan waktunya di Pulau Dewata untuk menikmati pantai yang indah dan memanjakan mata. Niken Anjani pun tak lupa untuk membagikan potret liburannya di akun Instagram pribadinya, @nikenanjanii.

Penasaran seperti apa potret liburan Niken Anjani di Pulau Bali? Berikut Okezone lansir dari akun Instagramnya, ditulis Kamis (24/9/2020).

Menikmati sunset bersama suami

Tidak lengkap memang jika berlibur ke pantai tapi tidak menikmati indahnya matahari terbenam. Niken pun tidak melewatkan keindahan itu, ia menikmati sunset bersama sang suami, keduanya belum lama melangsungkan akad nikah pada tanggal 6 Juni 2020. Pada potret tersebut, sunset yang indah dan hangat mendukung keromantisan pasangan ini.

"One of those magical time in Bali ❤️ #tumbenromantis #birthdayweek," tulisnya.

Berpose di pinggir sungai

Potret selanjutnya, Niken berpose di atas bebatuan aliran air sungai yang terletak di Ubud, Bali. Dengan pemandangan sungai yang dikelilingi pepohonan hijau itu, Niken pun menggunakan pakaian dengan warna hijau yang simple selaras dengan warna pada pemandangan di sekitarnya, tak lupa juga Niken menggunakan kacamata hitamnya agar tetap tampil keren.

Senyum manis bersama indahnya pantai Pantai-pantai di Bali memang tidak diragukan lagi keindahannya. Pada potret ini, Niken berpose dengan senyum yang lebar, ia terlihat sangat senang menikmati indahnya pantai dan langit yang menambah keindahan, dengan suasana tenang yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Masih menggunakan outfit yang sama dengan potret sebelumnya, Niken tampil simpel dengan jumpsuit berwarna hijau. Cantik dengan longdres Pada potret ini, Niken terlihat cantik dan anggun menggunakan longdres berwarna navy. Pada keterangan foto yang diunggahnya tersebut, Niken mengatakan bahwa dirinya bener-benar memanfaatkan liburannya, “I could really use an escape,” tambahnya. Aktris berdarah Jakarta ini tersenyum manis dengan gaya yang memperlihatkan pahanya dan tangannya menata rambutnya membuat Niken semakin memesona. Niken siap untuk berjemur dan menikmati indahnya pantai nih Okezoners.