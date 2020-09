SAAT masih bersama, pasangan Gading Marten dan Gisella Anastasia sering berlibur keliling dunia. Momen ini jadi kenangan manis yang membuat netizen makin sayang dengan pasangan ini.

Pasca-bercerai, hubungan Gading dan Gisel masih terjalin baik. Mereka juga terlihat kompak dalam beberapa kesempatan, bersama sang putri Gempita Noura Marten.

Kalau rindu dengan romantisnya Gading dan Gisel, Okezoners bisa menyimak potret liburannya. Yuk intip potretnya, dilansir Okezone lansir dari akun Instagram @ gadiiing dan @gisel_la .

Gading dan Gisel ke London

Potret kedua pasangan ini diambil pada saat mereka pergi ke London, Inggris. Terlihat Gading sedang memeluk Gisel dari belakang dengan mantel senada dan latar foto Big Ben, yang menjadi ikon kota London. Anak kandung Roy Marten ini juga menulis caption Selamat Hari Valentine untuk Gisel kala itu.

“Happy Valentine's day ❤️” tulis Gading di laman Instagram @gadiiing.

Saling tatap ala Gading Dan Gisel di atas speedboat

Melansir dari Instagram @gisel_la, ia membagikan potrert saat dirinya bersama Gading di atas speedboat. Mereka saling menatap mesra, jelas bikin Okezoners pasti envy.

Nah, wanita 30 tahun jebolan Indonesian Idol ini juga mengunggah caption yang menyentuh hati untuk Papa Gading lho, Okezoners.

“I love how you take care of me.. how you take care of us:) i love you papa @gadiiing” unggah Gisella pada laman Instagramnya.

Momen keluarga G di Vatican City

Wanita pelantun lagu Cara Melupakanmu ini membagikan foto dirinya saat liburan bersama keluarga kecilnya sebelum berpisah dengan Gading Marten di negara terkecil di dunia, Vatican City.

Pada potret tersebut, keluarga yang memiliki awalan nama G ini terlihat sangat bahagia, sambil mengejar sang anak, Gempita. Gisella juga mengunggah caption di akun Instagramnya

”Lets run baby🤗💋” tulis Gisella Anastasia.

Meski unggahan ini sudah lama, netizen turut membanjiri kolom komentar wanita asal Surabaya ini lho Okezoners.

“😭😭😭😭," ungkap @a***na.

“Nanti pas gempi besar liat foto ini, dulu aku papa dan mama pernah sebahagia ini pernah menjadi keluarga yang sempurna," kata @anapra***i059.

Kompak pakai baju putih di Singapura

Pergi ke negeri tetangga, Gading dan Gisel kompak memakai baju senada yang berwarna putih. Kali ini pasangan yang resmi bercerai pada 2019 lalu terlihat liburan mesra di Singapura sebelum bercerai. Dalam unggahannya di Instagram @gadiiing, ia menulis caption “With you @gisel_la #VisitSingapore” tulisnya.

Gading gandeng tangan Gisel di Bellagio, Italy

Gandengan tangan ala Gading dan Gisel ini bikin gemas seakan-akan takut Gisel hilang. Potret ini diambil saat mereka berlibur ke negeri yang banyak peninggalan sejarah, juga kecantikan alam luar biasa, yaitu Italia. Negara tersebut menjadi sejarah bahwa mantan suami istri ini pernah menghabiskan waktunya di sana.

Gading juga mengunggah caption “Me and you .. 📷 by @triaji_” yang menuai doa dari netizen agar pasangan ini bisa kembali bersama.

“Semoga @gadiiing dan @gisel_la bersatu kembali," ungkap @afni_ma**ll.